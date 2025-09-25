Người dân TP.HCM vi phạm giao thông có thể phải đi lao động công ích

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND phường, xã và đơn vị liên quan để triển khai kết luận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp quý 3/2025.

Phạt lao động công ích được kỳ vọng cải thiện ý thức người vi phạm giao thông, khi phạt tiền không còn đủ sức răn đe ẢNH: TIỂU NHẬT

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Được giao Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung luật Xử lý vi phạm hành chính cho phù hợp với tình hình mới. Trong đó, cần nghiên cứu đề xuất bổ sung các hình thức xử phạt mới, như lao động công ích. Đồng thời, Công an TP.HCM chỉ đạo lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường xử lý các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM được giao tăng cường kiểm tra, hướng dẫn chuyên ngành, nhất là các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền cho địa phương, để kịp thời phát hiện và xử lý bất cập trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Song song, chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai Đề án "Thành phố an toàn giao thông", với các nội dung: thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; tuyên truyền về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và phương tiện xanh; xây dựng kế hoạch vận động để "lấy lại" đường cho người đi bộ.

Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhận định, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, song số vụ tai nạn vẫn ở mức cao, nhiều lỗi vi phạm vẫn tái diễn. Phó thủ tướng đã giao Bộ Công an được giao phối hợp Bộ Tư pháp tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội sửa luật xử lý vi phạm hành chính, bổ sung những hình thức xử phạt mới cho phù hợp thực tế, bao gồm nghiên cứu đề xuất các hình thức xử phạt lao động công ích.

Theo các luật sư, phạt tiền là giải pháp trực tiếp nhất, nhanh nhất giúp người vi phạm nhận thức về hành vi của mình. Song thực tế đã cho thấy, nếu chỉ sử dụng biện pháp này sẽ có lúc nảy sinh tâm lý "nhờn luật", nhất là người có điều kiện kinh tế. Còn lao động công ích thì có tiền cũng phải thực hiện, không có chuyện cứ vi phạm rồi nộp tiền là xong. Điều này vừa đảm bảo tính răn đe của pháp luật vừa mang tính giáo dục, cải thiện ý thức của người tham gia giao thông.



