Chủ tịch UBND TP.HCM ra 'tối hậu thư' cho nút giao lớn nhất khu Đông

Trong biên bản kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Nút giao An Phú là công trình có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa các tỉnh phía đông với TP.HCM. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án vẫn chậm so với yêu cầu.

Các đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án xây dựng nút giao An Phú trong năm 2025 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên nhân được chỉ ra là do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) chưa theo sát, chưa xử lý kiên quyết đối với các nhà thầu thi công yếu kém; công tác chỉ đạo, điều hành còn hạn chế. Ngoài ra, năng lực của một số đơn vị thi công chưa đảm bảo theo yêu cầu. Vai trò quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP.HCM và các sở, ngành liên quan cũng chưa quyết liệt.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tất cả các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh tái diễn tình trạng tương tự; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất các giải pháp theo đề xuất của Ban Giao thông, đề nghị Ban lập bản cam kết theo từng nội dung về tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP cũng như Thường trực UBND TP. Cụ thể, yêu cầu hoàn thành nhánh N2 (XL11) trước 31.12 và hoàn thành nhánh HC1-02 (XL6) trước 15.1.2026.