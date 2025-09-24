Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chủ tịch UBND TP.HCM ra 'tối hậu thư' cho nút giao lớn nhất khu Đông

Hà Mai
Hà Mai
24/09/2025 17:06 GMT+7

Văn phòng UBND TP.HCM vừa phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sau cuộc họp nghe báo cáo tiến độ dự án xây dựng nút giao An Phú.

Trong biên bản kết luận, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Nút giao An Phú là công trình có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông giữa các tỉnh phía đông với TP.HCM. Tuy nhiên, tiến độ triển khai dự án vẫn chậm so với yêu cầu.

- Ảnh 1.

Các đơn vị đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án xây dựng nút giao An Phú trong năm 2025

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nguyên nhân được chỉ ra là do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông - chủ đầu tư) chưa theo sát, chưa xử lý kiên quyết đối với các nhà thầu thi công yếu kém; công tác chỉ đạo, điều hành còn hạn chế. Ngoài ra, năng lực của một số đơn vị thi công chưa đảm bảo theo yêu cầu. Vai trò quản lý nhà nước của Sở Xây dựng TP.HCM và các sở, ngành liên quan cũng chưa quyết liệt.

Do đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị tất cả các đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh tái diễn tình trạng tương tự; đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành để dự án sớm hoàn thành, đưa vào khai thác theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất các giải pháp theo đề xuất của Ban Giao thông, đề nghị Ban lập bản cam kết theo từng nội dung về tiến độ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP cũng như Thường trực UBND TP. Cụ thể, yêu cầu hoàn thành nhánh N2 (XL11) trước 31.12 và hoàn thành nhánh HC1-02 (XL6) trước 15.1.2026.

Dự án nút giao An Phú có tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng. Sau gần 3 năm thi công kể từ cuối năm 2022, dự án đã đạt hơn 70% khối lượng. Trong đó, nhánh cầu N2 (cho xe rẽ phải từ cao tốc TP.HCM - Long Thành ra đường Mai Chí Thọ, hướng về đường Võ Nguyên Giáp) đã đạt 55% khối lượng, đang được thi công đồng loạt với ba mũi chính, phấn đấu thông xe cuối năm nay.

Hầm chui HC1-02 dài 760 m, quy mô 4 làn xe hai chiều, kết nối trực tiếp cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ (hướng hầm sông Sài Gòn), có tổng vốn đầu tư hơn 340 tỉ đồng. Công trình đã đạt khoảng 73% khối lượng, với 7 mũi thi công hoạt động liên tục. Ban Giao thông cho biết từ tháng 10, tiến độ hầm chui sẽ được đẩy nhanh khi các vướng mắc về hạ tầng, đặc biệt là di dời - tái lập đường ống nước D400 và 12 tuyến cáp điện, được xử lý xong.

Việc đưa vào khai thác nhánh cầu N2 và hầm chui HC1-02 được kỳ vọng giúp giảm khoảng 80% áp lực giao thông tại khu vực nút giao An Phú.

Xem thêm bình luận