Chạy nước rút chuyển đổi tài khoản giao thông

Người dân chần chừ, doanh nghiệp hoang mang

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, nếu chủ phương tiện không thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt sẽ không đủ điều kiện thực hiện thu phí điện tử không dừng. Thực tế, Nghị định 119 cho phép thời gian một năm (1.10.2024 - 1.10.2025) để chủ phương tiện và nhà cung cấp dịch vụ thu phí tiến hành chuyển đổi. Thế nhưng cũng giống yêu cầu dán thẻ thu phí để sử dụng thu phí điện tử không dừng, còn rất nhiều chủ phương tiện chần chừ đến "sát nút" vẫn chưa thực hiện.

Còn hơn 3 triệu ô tô chưa chuyển đổi tài khoản giao thông



Cập nhật từ Cục Đường bộ VN cho thấy hiện cả nước có khoảng 6,3 triệu phương tiện đang sử dụng thu phí điện tử, với tổng số khoảng 5,8 triệu tài khoản. Đến nay, đã có khoảng gần 3 triệu tài khoản thực hiện liên kết, chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đạt tỷ lệ hơn 50%.

Thực hiện khảo sát bỏ túi nhanh các chủ phương tiện tại TP.HCM và Hà Nội, PV Thanh Niên ghi nhận các chủ phương tiện thuộc nhóm đối tượng từ 40 tuổi trở xuống thực hiện chuyển đổi tài khoản giao thông khá dễ dàng ngay trên ứng dụng cài đặt trong điện thoại chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Với các chủ phương tiện trên 40 tuổi, đa số cho biết ít di chuyển liên tỉnh nên chưa có nhu cầu chuyển đổi, số còn lại cho biết gặp khó khăn khi tự chuyển đổi trên điện thoại do phải định danh khá nhiều lần.

Để hỗ trợ người dân chuyển đổi, Công ty VETC đã bố trí hơn 1.500 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Lực lượng hỗ trợ khách hàng trực tiếp cũng được bố trí tại các trạm thu phí các tuyến cao tốc trọng điểm, các trung tâm đăng kiểm hoặc các showroom ô tô, điểm dịch vụ của VETC trên toàn quốc. Ước tính mỗi chủ phương tiện chỉ mất khoảng 5 - 7 phút để hoàn tất chuyển đổi tài khoản dưới sự hướng dẫn trực tiếp của VETC.

Tuy nhiên, có tới hơn 70% chủ phương tiện được khảo sát cho biết chỉ vừa nhận thông tin và chưa nắm được quy định bắt buộc cũng như mục đích của việc chuyển đổi tài khoản giao thông. "Tôi thấy việc trừ phí tự động hiện nay rất thuận tiện, không hiểu sao phải đổi sang tài khoản khác. Tôi cũng chỉ vừa mới biết đến quy định về hạn chót 1.10 khi tham gia khảo sát này, nên chưa biết phải chuyển đổi thế nào. Hơn nữa, trong tài khoản thu phí tự động của tôi hiện vẫn còn khoảng 200.000 đồng, nếu chuyển sang thì có mất hay không? Thôi cứ để gần tới ngày đó rồi tính", anh Phạm Thái Minh (Hà Nội) chia sẻ.

Trong khi nhiều chủ phương tiện cá nhân chưa nắm thông tin, chưa có nhu cầu chuyển đổi hoặc mang tâm lý "từ từ tính" thì các doanh nghiệp (DN) vận tải lại bày tỏ khá hoang mang. Ông Lâm Đại Vinh, Giám đốc Công ty Vận tải Lâm Vinh, chia sẻ: Mấy ngày qua, dư luận xôn xao về thời hạn chuyển đổi tài khoản thu phí tự động là ngày 1.10 nên ông đã liên hệ VETC để hỏi. Tuy nhiên, phía VETC phản hồi rằng khoản thu phí của DN/tổ chức vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các hình thức nạp tiền hiện có để thanh toán cho dịch vụ đường bộ. VETC đang triển khai giải pháp thanh toán mới dành riêng cho khách hàng DN và sẽ thông báo khi có thông tin chính thức. "Tôi đọc Nghị định thì yêu cầu áp dụng bắt buộc từ 1.10 với cả cá nhân, tổ chức và DN. Thế nhưng VETC là đơn vị quản lý và bán vé, chúng tôi muốn chuyển thì cũng phải chờ họ hướng dẫn chứ đâu thể tự chuyển được. Đến giờ vẫn chưa biết sao!", ông Lâm Đại Vinh thông tin.

Nguồn: VETC

Vận động toàn dân khẩn trương chuyển đổi

Trao đổi với PV Thanh Niên về những thắc mắc của người dân và DN, đại diện Cục Đường bộ VN lý giải: Tài khoản giao thông sau chuyển đổi sẽ chỉ dùng để lưu trữ thông tin định danh cá nhân, phương tiện và không có chức năng chứa tiền. Mọi chức năng thanh toán sẽ được thực hiện thông qua phương tiện liên kết thanh toán không dùng tiền mặt. Tài khoản hợp lệ sẽ giúp người dùng qua trạm nhanh chóng không cần dừng lại, giao dịch an toàn với dữ liệu minh bạch. Sự khác nhau cơ bản giữa tài khoản thu phí và tài khoản giao thông là tài khoản thu phí có chứa tiền, chỉ dùng để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ và không phải định danh chủ phương tiện. Trong khi đó, tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán hợp pháp như: ngân hàng/ví điện tử… và được chi trả đa mục đích như phí dịch vụ sử dụng đường bộ, gửi xe không tiền mặt ở nội đô, sân bay, thanh toán tiền xăng dầu… Trong tương lai, với chủ trương tích hợp tối đa các phương thức di chuyển hiện đại, thông minh, người dân còn có thể sử dụng tài khoản này để đi metro, xe buýt, tàu hỏa…

Khi chuyển đổi sang tài khoản giao thông, người dân hoàn toàn yên tâm về số dư còn lại trong tài khoản thu phí sẽ được ưu tiên sử dụng trước khi trừ vào số tiền trong tài khoản giao thông. Điều này bảo đảm không có bất kỳ khoản tiền nào bị thất thoát. Đặc biệt, người dùng cũng có thể chủ động yêu cầu rút toàn bộ số dư còn lại về ví VETC để tiếp tục sử dụng cho các dịch vụ khác trong hệ sinh thái giao thông thông minh. Mọi giao dịch nạp, trừ hay hoàn tiền đều được ghi nhận trên hệ thống với lịch sử đối soát minh bạch, bảo đảm quyền lợi và tính an toàn tài chính cho người sử dụng.

Việc chậm trễ trong chuyển đổi sẽ dẫn đến nhiều phiền phức không đáng có, như phương tiện bị từ chối qua trạm ETC, gây ách tắc tại trạm thu phí, không thể tra cứu giao dịch khi cần khiếu nại hoặc bị gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ mở rộng trong tương lai. Riêng với phản ánh phải chờ hướng dẫn của các DN, Cục Đường bộ thừa nhận thời gian qua có tiếp nhận nhiều thông tin về việc Công ty VETC, Công ty VDTC chưa thực hiện việc chuyển tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông với trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, DN. Cục đã có văn bản nhắc nhở, đôn đốc, đề nghị 2 DN khẩn trương triển khai, bảo đảm tiến độ theo quy định.

"Từ phía cơ quan nhà nước, chúng tôi cũng mong các chủ phương tiện khẩn trương thực hiện chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông, kết nối về phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo sử dụng được dịch vụ thu phí đường bộ thuận tiện tại các trạm thu phí đường bộ sau 1.10", đại diện Cục Đường bộ nói.