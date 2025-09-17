Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sắp đến 'hạn chót' 1.10, hơn 3 triệu xe nguy cơ không được qua trạm thu phí

Mai Hà
Mai Hà
17/09/2025 16:48 GMT+7

Chỉ còn 10 ngày nữa đến hạn chót chuyển đổi sang tài khoản giao thông, nhưng vẫn còn hơn 3 triệu ô tô - một nửa số xe trên cả nước chưa thực hiện, bất chấp nguy cơ không được qua trạm thu phí từ 1.10.

Cuối tuần trước khi lưu thông qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ, chị Nguyễn Hiên (Đống Đa, Hà Nội) được nhân viên thu phí thông báo tài khoản thu phí VETC của chị không còn đủ tiền.

Nhưng khi nộp tiền, thì ngân hàng chị đang sử dụng không còn liên kết với VETC nữa, mà chỉ còn liên kết với ứng dụng Epass. Để được qua trạm thu phí phải chuyển đổi tài khoản giao thông, liên kết Ví điện tử VETC với tài khoản ngân hàng, song chị Hiên rất bối rối khi không biết cách chuyển đổi và phải nhờ tới nhân viên thu phí hướng dẫn.

Sắp đến 'hạn chót' 1.10, hơn 3 triệu xe vẫn chưa chuyển sang tài khoản giao thông - Ảnh 1.

Vẫn còn hơn 3 triệu xe ô tô chưa chuyển đổi sang tài khoản giao thông

ẢNH: VETC

Thống kê từ các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là ePass và VETC, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có 50% trong tổng số 6,8 triệu xe ô tô trong cả nước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán, tức hơn 3 triệu xe chưa chuyển đổi.

Theo đại diện VETC, tính đến đầu tháng 9, có gần 1,8 triệu người dùng VETC hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông. Doanh nghiệp này cũng đã tăng cường tuyên truyền tới chủ phương tiện qua các kênh truyền thông, mở rộng mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại các trạm thu phí, cao tốc trọng điểm, trung tâm đăng kiểm và hệ thống showroom ô tô điểm dịch vụ VETC...

Còn theo Công ty CP Giao thông số Việt Nam (VDTC), số lượng chủ phương tiện sử dụng dịch vụ của ePass đã chuyển đổi mới đạt khoảng 40% tổng số phương tiện sử dụng dịch vụ của ePass. Dù từ nhiều tháng nay, ePass đã đẩy mạnh truyền thông về quy định chuyển đổi tài khoản thu phí đến chủ phương tiện, thậm chí nhắn tin hướng dẫn đến từng chủ xe. 

Nghị định 119 của Chính phủ về thanh toán điện tử giao thông đường bộ yêu cầu, trước ngày 1.10, chủ xe ô tô phải hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí không dừng hiện nay sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc thẻ VISA.

Tuy nhiên, nhiều chủ xe ngại hoặc chưa có thói quen chuyển sang tài khoản giao thông. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn bối rối vì chưa có hướng dẫn cho tài khoản doanh nghiệp, sẽ dùng chung một tài khoản hay mỗi xe dùng một tài khoản.

Khó xử lý kết nối tài khoản cho doanh nghiệp vận tải

Trước thực trạng này, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Hợp tác quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết mới có khoảng 50% số lượng phương tiện đã thực hiện chuyển đổi - đây cũng là những người thường xuyên sử dụng dịch vụ.

Cục Đường bộ đang chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thu phí rà soát số lượng phương tiện có phát sinh giao dịch trong tháng 8 và tháng 9 chưa thực hiện chuyển đổi. Đây sẽ là số lượng phương tiện còn lại cần phải có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu.

Đại diện Cục Đường bộ cho biết, nếu không chuyển đổi sẽ bị xem như xe chưa dán thẻ hay không có tiền trong tài khoản thu phí hiện nay. Sau thời điểm ngày 1.10, chủ phương tiện chưa chuyển đổi sẽ không đủ điều kiện qua trạm thu phí.

Thách thức lớn nhất hiện nay là việc kết nối tài khoản với phương tiện thanh toán của 130.000 doanh nghiệp vận tải. Được biết, chưa có đơn vị trung gian thanh toán nào triển khai thực hiện làm ví giao thông đối với doanh nghiệp. Cục Đường bộ và các nhà cung cấp dịch vụ thu phí đang phối hợp với ngân hàng để sớm có cơ chế khắc phục vướng mắc này.

Với phương án dùng thẻ tín dụng thay thế ví điện tử, do phí ngân hàng khá cao, khoảng 2% mỗi giao dịch nên sẽ rất ít doanh nghiệp lựa chọn sử dụng. Đơn cử doanh nghiệp phát sinh khoảng 100 triệu/ngày phí đường bộ qua trạm, nếu dùng thẻ tín dụng sẽ mất khoảng 2 triệu tiền phí. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp vận tải sở hữu nhiều xe sẽ không cần thiết phải có vài chục hay vài trăm tài khoản giao thông. Thay vào đó, một tài khoản thu phí được thanh toán cho nhiều xe. Doanh nghiệp chỉ cần một tài khoản giao thông để liên kết với nhiều phương tiện thanh toán để thanh toán phí đường bộ cho tất cả các xe.


Cục Đường bộ cho biết, tiền còn lại trong tài khoản thu phí sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng đến trước ngày 1.10. Sau 1.10, chủ xe phải chuyển sang sử dụng tài khoản giao thông mới được đi qua trạm thu phí.

