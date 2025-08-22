Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố hướng dẫn chi tiết về chuyển đổi tài khoản giao thông . Theo Nghị định 119/2024, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1.10.

Để thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản giao thông sẽ được tạo ra từ thông tin trong tài khoản thu phí trước đây, chủ phương tiện chỉ phải đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để liên kết với tài khoản giao thông.

Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC:

Bước 1: Tại màn hình xác thực, bấm "Bắt đầu xác thực".

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn.

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn.

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn "Tôi đồng ý" và bấm "Xác nhận" để hoàn tất.

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công.

Chủ xe cần lưu ý đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng.

Chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông NGUỒN: VETC

Để kết nối với tài khoản ngân hàng, chủ xe cần thực hiện các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn "Số dư ví".

Bước 2: Chọn "Thêm liên kết".

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết.

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm "Xác nhận".

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng.

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công.

Hiện VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán với Ví điện tử VETC NGUỒN: VETC

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass

Chủ phương tiện thực hiện liên kết tài khoản Epass với Viettel Money từ app Epass.

Bước 1: Truy cập vào App ePass, chọn "Quản lý nguồn tiền".

Bước 2: Chọn "Thêm tài khoản liên kết", chọn hình thức "Viettel Money".

Bước 3: Nhập mật khẩu của tài khoản, Viettel Money đang đăng nhập.

Bước 4: Lựa chọn nguồn tiền thanh toán có trong Viettel Money.

Bước 5: Thông báo đã liên kết tài khoản, ePass với Viettel Money thành công.

Chủ phương tiện thực hiện liên kết tài khoản Epass với Viettel Money NGUỒN: EPASS

Chủ xe sau đó cần liên kết tài khoản Epass với Viettel Money từ App Viettel Money

Bước 1: Truy cập vào App Viettel Money, chọn "Xem tất cả" để tìm ePass.

Bước 2: Tìm kiếm hoặc kéo xuống và chọn phần "Xe qua trạm ePass".

Bước 3: Ở giao diện, chọn "Liên kết ngay" để liên kết Viettel Money với ePass.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo "Số hợp đồng" hoặc "Biển số xe".

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và nhập mã OTP được gửi về số điện thoại. Hệ thống báo liên kết thành công.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Epass với Viettel Money NGUỒN: EPASS

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).

Cục Đường bộ cho biết, tiền còn lại trong tài khoản thu phí sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng đến trước ngày 1.10. Sau ngày 1.10, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được hoàn trả lại cho chủ phương tiện thông qua ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông hoặc phương thức khác phù hợp.



