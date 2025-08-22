Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass

Mai Hà
Mai Hà
22/08/2025 19:44 GMT+7

Cục Đường bộ cho biết, tiền còn lại trong tài khoản thu phí sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng đến trước ngày 1.10. Sau 1.10, chủ xe phải chuyển sang sử dụng tài khoản giao thông mới được đi qua trạm thu phí.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố hướng dẫn chi tiết về chuyển đổi tài khoản giao thông. Theo Nghị định 119/2024, chủ phương tiện có nghĩa vụ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ thực hiện việc chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trước ngày 1.10.

Để thực hiện chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản giao thông sẽ được tạo ra từ thông tin trong tài khoản thu phí trước đây, chủ phương tiện chỉ phải đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để liên kết với tài khoản giao thông. 

Việc đăng ký phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và liên kết với tài khoản giao thông chỉ thực hiện trên các ứng dụng đang sử dụng của chủ phương tiện (không phải cài đặt ứng dụng mới).

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ VETC:

Bước 1: Tại màn hình xác thực, bấm "Bắt đầu xác thực".

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình.

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn.

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn.

Buớc 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn "Tôi đồng ý" và bấm "Xác nhận" để hoàn tất.

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công.

Chủ xe cần lưu ý đảm bảo thông tin số giấy tờ tùy thân, họ và tên và số điện thoại di động cần trùng khớp thông tin ngân hàng.

Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass- Ảnh 1.

Chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông

NGUỒN: VETC

Để kết nối với tài khoản ngân hàng, chủ xe cần thực hiện các bước:

Bước 1: Đăng nhập vào App VETC và chọn "Số dư ví".

Bước 2: Chọn "Thêm liên kết".

Bước 3: Chọn ngân hàng để liên kết.

Bước 4: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm "Xác nhận".

Bước 5: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng.

Bước 6: Nhận thông báo liên kết thành công.

Hiện VETC đã kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, gồm: BIDV, Vietcombank, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, TPBank, Sacombank, ACB, Nam A Bank, VietABank và SHB. Đồng thời, 32 ngân hàng nội địa khác cũng có thể kết nối nạp tiền vào ví VETC thông qua thẻ ATM thanh toán.

Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass- Ảnh 2.

Hướng dẫn kết nối phương tiện thanh toán với Ví điện tử VETC

NGUỒN: VETC

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ Epass

Chủ phương tiện thực hiện liên kết tài khoản Epass với Viettel Money từ app Epass.

Bước 1: Truy cập vào App ePass, chọn "Quản lý nguồn tiền".

Bước 2: Chọn "Thêm tài khoản liên kết", chọn hình thức "Viettel Money".

Bước 3: Nhập mật khẩu của tài khoản, Viettel Money đang đăng nhập.

Bước 4: Lựa chọn nguồn tiền thanh toán có trong Viettel Money.

Bước 5: Thông báo đã liên kết tài khoản, ePass với Viettel Money thành công.

Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass- Ảnh 3.

Chủ phương tiện thực hiện liên kết tài khoản Epass với Viettel Money

NGUỒN: EPASS

Chủ xe sau đó cần liên kết tài khoản Epass với Viettel Money từ App Viettel Money

Bước 1: Truy cập vào App Viettel Money, chọn "Xem tất cả" để tìm ePass.

Bước 2: Tìm kiếm hoặc kéo xuống và chọn phần "Xe qua trạm ePass".

Bước 3: Ở giao diện, chọn "Liên kết ngay" để liên kết Viettel Money với ePass.

Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo "Số hợp đồng" hoặc "Biển số xe".

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và nhập mã OTP được gửi về số điện thoại. Hệ thống báo liên kết thành công.

Hướng dẫn chi tiết chuyển tài khoản giao thông VETC và ePass- Ảnh 4.

Hướng dẫn liên kết tài khoản Epass với Viettel Money

NGUỒN: EPASS

Trong trường hợp vướng mắc, chủ phương tiện liên hệ với số điện thoại hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ: 1900 6010 (VETC), 1900 9080 (Epass).

Cục Đường bộ cho biết, tiền còn lại trong tài khoản thu phí sẽ tiếp tục được ưu tiên sử dụng đến trước ngày 1.10. Sau ngày 1.10, số dư trong tài khoản thu phí sẽ được hoàn trả lại cho chủ phương tiện thông qua ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông hoặc phương thức khác phù hợp.


Tin liên quan

Cần hướng dẫn chi tiết để chuyển sang tài khoản giao thông dễ dàng

Cần hướng dẫn chi tiết để chuyển sang tài khoản giao thông dễ dàng

Nhiều bạn đọc cho rằng cần có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết, rõ ràng để các chủ xe chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông dễ dàng, thuận lợi.

Với tài khoản giao thông, chủ xe sắp 'đi trước trả tiền sau' qua trạm thu phí?

Chưa chuyển sang tài khoản giao thông sau 1.10, chủ xe có bị phạt?

Khám phá thêm chủ đề

tài khoản giao thông VETC EPASS Cục đường bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận