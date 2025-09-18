Nghị định 119/2024/NĐ-CP cột mốc 01.10.2025: Trách nhiệm cộng đồng trong chuyển đổi tài khoản giao thông

Đây không chỉ là một yêu cầu pháp lý, mà còn là bước tiến lớn để xây dựng hệ thống giao thông thông minh, minh bạch và hiện đại. Để chủ trương này sớm đi vào đời sống một cách hiệu quả, cần có sự đồng hành trách nhiệm từ cả Cơ quan Quản lý Nhà nước, Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sự chủ động tuân thủ của người dân.

Khi nghĩa vụ chuyển đổi thành lợi ích thiết thực

Một chính sách chỉ có thể đi vào đời sống khi có sự chỉ đạo sát sao từ cơ quan Quản lý Nhà nước, sự phối hợp của doanh nghiệp và sự hưởng ứng của cộng đồng. Khi các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, thông tin đến được với người dân đầy đủ và kịp thời, quá trình thực hiện sẽ thuận lợi và hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh.

Thực tế, theo thống kê từ các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng là VETC và ePass, đến thời điểm hiện nay mới chỉ có 50% trong tổng số 6,8 triệu xe ô tô trong cả nước chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán. Như vậy, vẫn còn khoảng hơn 3 triệu phương tiện chưa thực hiện chuyển đổi trong khi mốc thời gian 01.10.2025 đang đến rất gần.

Vẫn còn khoảng hơn 3 triệu phương tiện chưa thực hiện chuyển đổi trong khi mốc thời gian 01.10.25 đang đến gần

Nếu như trước đây tài khoản thu phí chỉ phục vụ cho việc thu phí tự động không dừng, thì nay tài khoản giao thông trở thành chiếc "chìa khóa vạn năng" mở ra nhiều tiện ích: gửi xe không dừng, thanh toán bãi đỗ xe, vé nội đô, xăng dầu và các tiện ích đô thị. Mỗi giao dịch được thực hiện đều có hóa đơn điện tử, đảm bảo công khai và minh bạch tuyệt đối. Việc định danh và liên kết tài khoản vì thế không chỉ để tuân thủ pháp luật, mà còn trực tiếp bảo vệ quyền lợi của mỗi chủ xe trong từng hành trình.

Quy trình định danh chuyển đổi tài khoản giao thông chỉ trong vòng vài phút

Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tâm lý lo ngại thủ tục phức tạp. Thực tế quy trình đã được đơn giản hóa đi rất nhiều: người dùng chỉ cần mở ứng dụng VETC, chọn mục định danh, quét CCCD gắn chip qua NFC và chụp ảnh giấy tờ tùy thân, sẽ được hệ thống xác thực. Với những ai chưa quen công nghệ, chỉ cần mang giấy tờ gốc đến điểm dịch vụ, nhân viên sẽ hỗ trợ trực tiếp. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, nhưng mang lại sự yên tâm lâu dài.

Cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo tinh vi

Cùng với tiến trình chuyển đổi, nhiều hình thức giả mạo đã xuất hiện. Không ít đối tượng mạo danh nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ, gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng; hoặc tung ra ứng dụng giả mạo để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Đã có trường hợp người dân mất tiền oan vì tin vào những cuộc gọi này.

Để bảo vệ quyền lợi, các đơn vị cung cấp dịch vụ cùng cơ quan chức năng liên tục khuyến cáo: chỉ thực hiện định danh qua kênh chính thống như App VETC. Tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên hỗ trợ. Sự cảnh giác của mỗi người chính là tấm khiên vững chắc bảo vệ cộng đồng trước những rủi ro.

Cột mốc 01.10.2025: Không ai đứng ngoài cuộc

Việc chuyển đổi tài khoản giao thông không chỉ mang lại sự thuận lợi cho mỗi cá nhân, khi tất cả phương tiện đều định danh, quá trình lưu thông qua làn ETC sẽ trơn tru hơn, giảm ùn tắc, hạn chế thất thoát phí và tăng cường hiệu quả quản lý. Đây cũng là nền tảng để Việt Nam tiến tới các mục tiêu lớn hơn về đô thị thông minh và nền kinh tế không tiền mặt.

Phương tiện chưa định danh sẽ không thể lưu thông qua làn ETC

Ngày 01.10.2025 đang đến rất gần. Sau thời điểm này, phương tiện chưa định danh sẽ không thể lưu thông qua làn ETC, đồng nghĩa với việc hành trình có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Đây cũng là lúc mỗi bên từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến người dân cùng phát huy vai trò của mình để tiến trình chuyển đổi được hoàn tất trọn vẹn.

Thay vì chờ đến phút chót, việc định danh sớm không chỉ giúp chủ xe yên tâm trên mọi chuyến đi, mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, chung tay kiến tạo một hệ thống giao thông hiện đại, minh bạch và an toàn.

Hãy hành động ngay hôm nay: kiểm tra tài khoản, định danh và liên kết phương tiện thanh toán. Một thao tác nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, để mỗi chuyến đi đều suôn sẻ, an toàn và trọn vẹn. Và quan trọng hơn, để cột mốc 01.10.2025 không chỉ là hạn chót, mà còn là lời hẹn cho một hành trình văn minh mới của giao thông Việt Nam.