Tiền còn trong tài khoản ePass, VETC qua trạm BOT xử lý thế nào sau ngày 1.10?

Những ngày cuối tháng 9 này, thông tin về việc bắt buộc chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông để lái xe qua trạm BOT khiến nhiều người quan tâm. Anh Đặng Minh Hiền, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM thắc mắc: "Tài khoản thu phí của tôi còn nhiều tiền, từ giờ đến 1.10 chắc chắn không thể sử dụng hết. Vậy số tiền đó sẽ được giải quyết thế nào?".

Không có tài khoản giao thông, xe không được lưu thông qua trạm BOT kể từ 1.10.2025 ẢNH: TN

Cùng chung băn khoăn, anh Nguyễn Công Minh ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM đặt câu hỏi: "Khoản tiền trong tài khoản thu phí không thể rút về ngân hàng, tôi cũng không có nhu cầu sử dụng dịch vụ nào trong ứng dụng. Sau khi chuyển qua tài khoản giao thông, số tiền trên được xử lý ra sao?".

Không riêng hai độc giả kể trên, rất nhiều người sở hữu ô tô đang quan tâm vấn đề này. Theo đó, khoản tiền còn lại trong tài khoản thu phí, gồm ePass và VETC sẽ được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn trước ngày 1.10, khoản tiền trên vẫn tiếp tục được sử dụng để thanh toán phí đường bộ khi đi qua các trạm BOT.

Tài khoản thu phí còn tiền sẽ được ưu tiên sử dụng trước ngày 1.10 ẢNH: TN

Sau ngày 1.10, nếu tài khoản thu phí còn dư, số tiền trên sẽ được hoàn trả lại cho chủ phương tiện theo hai cách. Nếu tài khoản giao thông đã kết nối với ví điện tử, tiền sẽ tự động chuyển về ví. Trường hợp chủ xe không dùng ví điện tử, chỉ liên kết qua thẻ tín dụng sẽ cần cung cấp số tài khoản ngân hàng để nhà cung cấp dịch vụ hoàn lại tiền thừa.

Hiện nay, ePass thông qua Viettel Money đã hỗ trợ liên kết với 41 ngân hàng trên cả nước. VETC thông qua ví điện tử VETC cũng hỗ trợ liên kết 40 ngân hàng. Trao đổi với các cơ quan báo chí, Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh việc chi trả sẽ được thực hiện sau ngày 1.10 và không mất phí.

Để dễ hình dung, chủ sở hữu ô tô cá nhân, doanh nghiệp cần phân biệt rõ sự khác nhau của hai loại tài khoản thu phí và tài khoản giao thông. Cụ thể, tài khoản thu phí trước đây của ePass và VETC chỉ là ví chứa tiền, phục vụ việc trả phí dịch vụ đường bộ. Trong khi đó, tài khoản giao thông là tài khoản định danh của chủ phương tiện, không chứa tiền mà phải liên kết với ví điện tử, thẻ tín dụng để thanh toán. Thông qua đó, chủ xe có thể sử dụng cho nhiều dịch vụ hơn như trả phí đường bộ, phí bãi đỗ xe và các dịch vụ giao thông khác.

Như vậy, chủ phương tiện không cần lo lắng về số dư còn lại trong tài khoản thu phí, bởi cơ quan quản lý đã có lộ trình xử lý rõ ràng. Điều quan trọng nhất là người dân cần chủ động hoàn tất việc chuyển đổi sang tài khoản giao thông trước ngày 1.10 để việc lưu thông qua các trạm thu phí được thuận lợi, tránh gián đoạn hoặc phát sinh rắc rối không đáng có.