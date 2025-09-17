Vì sao Google Maps ngày càng mất vị thế tại Việt Nam?

Năm 2005, Google Maps giới thiệu trên toàn cầu và không lâu sau đó, xuất hiện trên các dòng điện thoại thông minh bán tại Việt Nam. Thời đó, ứng dụng bản đồ này khá thú vị, khiến nhiều người dùng tò mò nhưng ít sử dụng thực tế vì còn nhiều thông tin chưa cập nhật chính xác.

Trước năm 2010, Google Maps gây chú ý với người dùng smartphone vì tính trực quan, dễ sử dụng ẢNH: CARSCOOPS

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, Google Maps được nâng cấp mạnh hơn, nhiều người dùng sử dụng. Đỉnh điểm là khi các mẫu ô tô đời mới tích hợp Apple Carplay và Android Auto, ứng dụng này càng phát huy được tính hiệu quả trong việc dẫn đường thời gian thực, tình trạng giao thông, định vị...

Tuy nhiên, ở giai đoạn này, Google Maps đang dần đánh mất vị thế, không còn là ứng dụng dẫn đường, định vị được ưa chuộng như trước kia.

Người dùng cần ứng dụng bản đồ đa năng hơn

Tại Việt Nam, có lẽ người dùng ô tô, xe máy cần một ứng dụng bản đồ có nhiều tính năng đặc biệt hơn thay vì chỉ tập trung vào dẫn đường, định vị và gợi ý lộ trình theo thời gian thực.

Một số ứng dụng chỉ đường hiện nay tích hợp vào màn hình ô tô, cảnh báo tốc độ, biển báo giao thông... cho người lái ẢNH: CHÍ TÂM

Trong một lần về Việt Nam thăm gia đình, anh Đặng Anh Nhiên (Việt kiều sống tại bang California, Mỹ), cho biết: "Ở Mỹ, ứng dụng Google Maps có cảnh báo tốc độ trên từng cung đường nên tôi thường sử dụng. Trong khi đó, Google Maps tại Việt Nam không có tính năng này, khiến tài xế dễ bị phạt nếu vượt quá tốc độ". Thực tế này cũng lý giải phần nào nguyên nhân ứng dụng bản đồ của Google mất chỗ đứng trong lòng người dùng.

Những năm gần đây, việc xử lý phạt nguội vi phạm giao thông ngày càng được đẩy mạnh hơn nhằm nâng cao ý thức của tài xế, hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Từ khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP được ban hành, mức phạt của các hành vi vi phạm giao thông cũng tăng cao nhằm tăng tính răn đe.

Nắm bắt thị hiếu, nhiều ứng dụng bản đồ dẫn đường trong và ngoài nước đẩy mạnh phát triển công nghệ, phần mềm để đáp ứng nhu cầu của người dùng. Đơn cử, ứng dụng Vietmap ra đời với nhiều tính năng như cảnh báo tốc độ, nhận diện biển báo giao thông, báo chi phí qua trạm BOT...

Ứng dụng Waze được nhiều người dùng nhờ có cộng đồng lớn, thông tin được cập nhật liên tục ẢNH: MOTOR1

Ứng dụng Waze do Waze Mobile phát triển có cộng đồng người dùng chủ động chia sẻ tình trạng giao thông, cảnh báo tốc độ, biển báo giao thông, sự cố trên đường... giúp hệ thống cập nhật liên tục. Với nhiều tài xế thường di chuyển ở vùng sâu, vùng xa, ít sóng điện thoại... Navitel và HERE WeGo được ưa chuộng vì hoạt động ngoại tuyến ổn định, không phụ thuộc vào mạng di động nhưng vẫn có một số tính năng khác ngoài dẫn đường, định vị.

Nhìn chung, Google Maps vẫn giữ được nhóm người dùng trung thành nhờ sự phổ biến và tính ổn định. Dù vậy, khi so sánh với các ứng dụng của đối thủ liên tục cập nhật, nâng cấp tính năng hỗ trợ tài xế khi tham gia giao thông thì ứng dụng bản đồ của Google ngày càng mất dần vị thế.