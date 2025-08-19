Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ

Google Maps vẫn còn một thiếu sót khó hiểu

Kiến Văn
Kiến Văn
19/08/2025 14:38 GMT+7

Ứng dụng Google Maps đã trải qua nhiều lần nâng cấp, bổ sung và đôi khi loại bỏ các tính năng quan trọng nhằm nâng cao tính tiện lợi và khả năng sử dụng khi di chuyển.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là vào năm 2019 khi Google Maps cho phép người dùng xem giới hạn tốc độ và camera giám sát tốc độ tại khoảng 40 quốc gia, đặc biệt trên phiên bản Android. Tính năng này đã được mở rộng vào năm 2024 với bản phát hành cho iOS, bao gồm cả đồng hồ tốc độ chủ động.

Google Maps vẫn chưa chịu lớn vì một thiếu sót khó hiểu - Ảnh 1.

Người dùng phải bật tính năng dẫn đường thì tốc độ di chuyển mới hiển thị trên Google Maps

ẢNH: AFP

Hiện tại, phiên bản Google Maps trên cả Android và iOS đã có khả năng hiển thị tốc độ di chuyển của phương tiện. Tuy nhiên, một điểm gây khó hiểu cho một số người dùng là đồng hồ tốc độ chỉ hiển thị khi tính năng dẫn đường đang hoạt động. Nếu người dùng chỉ mở bản đồ để xác định phương hướng mà không có điểm đến, tốc độ di chuyển sẽ không được hiển thị.

Cụ thể, khi sử dụng Google Maps trên điện thoại hoặc thông qua Android Auto hay Apple CarPlay, người dùng chỉ có thể xem tốc độ hiện tại của xe nếu đã ghim điểm đến. Nếu không, họ chỉ có thể xem giới hạn tốc độ tại khu vực đó.

Google Maps đang chậm đổi mới

Điều này khiến nhiều người dùng trên Reddit bày tỏ sự khó chịu, đặc biệt khi so sánh với các ứng dụng dẫn đường khác như Waze và Magic Earth. Nỗi khó chịu càng được nhân lên khi Waze thuộc sở hữu của Google, trong khi Magic Earth vừa cập nhật khả năng hiển thị đồng hồ tốc độ ngay cả khi không sử dụng chế độ dẫn đường.

‘Trend’ tìm nhà trên Google Maps: Xúc động tìm về ký ức cũ

Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào Google Maps sẽ tích hợp tính năng hiển thị đồng hồ tốc độ trực tiếp. Nếu cần tính năng này khi lái xe, người dùng được khuyến khích chuyển sang sử dụng Waze hoặc Magic Earth.

Khi nói về tính năng tốc độ di chuyển, trang trợ giúp của Google cũng nhấn mạnh rằng người dùng vẫn nên dựa vào đồng hồ tốc độ thực tế của xe thay vì dựa vào thông số hiển thị từ ứng dụng Google Maps.

