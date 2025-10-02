CSGT TP.HCM phạt tài xế xe buýt đè vạch mắt võng 500.000 đồng, vì sao?

Chiều 1.10, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đã mời tài xế xe buýt dừng chờ đèn đỏ đè vạch mắt võng đến làm việc, lập biên bản xử phạt.

Theo đó, từ clip người dân đăng tải lên mạng xã hội, CSGT Bến Thành đã xác định được tài xế điều khiển xe buýt vi phạm là ông N.V.T (38 tuổi, ở phường Chánh Hưng, TP.HCM).

Xe buýt dừng đè vạch mắt võng, người dân quay clip báo CSGT

Làm việc với CSGT, tài xế xe buýt thừa nhận, vào lúc 19 giờ 6 phút ngày 26.9, ông điều khiển xe buýt BS 50F - 030.xx dừng chờ đèn đỏ đè vạch mắt võng ở giao lộ Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn).

Với hành vi này, CSGT đã lập biên bản phạt tài xế xe buýt lỗi "Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường" theo điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định 168/2024. Mức phạt tiền với lỗi này là từ 400.000 - 600.000 đồng (trung bình 500.000 đồng).

Xe buýt dừng đèn đỏ đè vạch mắt võng bị người dân quay clip ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện nay, tại một số giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục có kèm biển báo cấm dừng và đỗ xe kèm biển chỉ dẫn "Cấm dừng và đỗ phương tiện trên phần đường rẽ phải liên tục". Một số nơi kẻ vạch mắt võng nhưng không có biển cấm dừng đỗ.

Do vậy, theo CSGT, nếu người tham gia giao thông dừng xe đè vạch mắt võng tại nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe thì sẽ bị phạt lỗi: "Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe". Mức phạt lỗi này với ô tô là 600.000 - 800.000 đồng, xe máy là 400.000 - 600.000 đồng.

Nếu người tham gia giao thông dừng xe đè vạch mắt võng nhưng đoạn đường không có biển cấm dừng và đỗ xe thì bị phạt lỗi: "Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường". Mức phạt lỗi này với ô tô là 400.000 - 500.000 đồng, xe máy là 200.000 - 400.000 đồng.

"Vì vậy, tài xế xe buýt trong trường hợp trên dừng xe đè vạch mắt võng nhưng ở giao lộ này không có biển "cấm dừng và đỗ xe" nên chỉ bị phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường", CSGT giải thích.

Dừng xe đè vạch mắt võng ở nơi có biển báo cấm dừng và đỗ xe thì người vi phạm bị phạt lỗi "Dừng xe nơi có biển cấm dừng và đỗ xe" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

TP.HCM hiện có hơn 800 giao lộ cho xe rẽ phải khi đèn đỏ, trong đó 14 giao lộ kẻ vạch mắt võng tạo làn rẽ phải liên tục, 794 giao lộ có hộp đèn cho xe máy hoặc dấu mũi tên rẽ phải.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, về tổng thể thì việc bố trí phần đường cho xe rẽ phải liên tục tại các giao lộ có điều kiện hạ tầng giao thông phù hợp (bề rộng mặt đường, bán kính rẽ…) là hiệu quả, góp phần hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ.

Bên cạnh đó vẫn có những tồn tại về việc bố trí làn xe rẽ phải liên tục cho tất cả các loại xe trên đường như gây thu hẹp phần đường lưu thông cho phương tiện đi thẳng, dẫn đến việc có lúc xe đi thẳng dừng chờ đèn tín hiệu trên phần đường kẻ vạch mắt võng, gây cản trở các xe rẽ phải.