Đời sống Cộng đồng

Tra cứu phạt nguội: Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh, TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/09/2025 20:02 GMT+7

Hàng loạt máy nối đuôi chạy vô tư đi trên vỉa hè đường Trường Chinh (quận Tân Phú cũ) sáng 29.9 đã bị CSGT TP.HCM phạt nguội.

Sau các bài đăng của Báo Thanh Niên về hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT ghi hình phạt nguội, nhiều bạn đọc đã nêu ý kiến các đoạn đường thường xuyên có xe vi phạm, đề nghị CSGT xử lý, trong đó có đường Trường Chinh.

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 1.

Xe máy chạy 2 làn trên vỉa hè đường Trường Chinh

ẢNH: DIỆU MI

Sáng 29.9 - thứ hai đầu tuần, CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) đã ghi hình phạt nguội hàng loạt xe vi phạm lỗi đi trên vỉa hè đường Trường Chinh, đoạn qua phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ).

Đoạn clip chỉ dài gần 1 phút nhưng đã ghi nhận hàng dài xe máy nối đuôi nhau đi lên vỉa hè rầm rập. Những viên gạch lót vỉa hè cũng nhấp nhô, bể vỡ, bong tróc lên khỏi lớp bê tông. Nhưng nhiều người vẫn thản nhiên chạy xe máy đi trên vỉa hè. Thậm chí, có thời điểm, xe máy đi thành 2 hàng leo lề khiến người dân ngao ngán.

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 2.

Vỉa hè nhấp nhô, xuống cấp

ẢNH: DIỆU MI

Qua trích xuất hình ảnh cho thấy, phần lớn người vi phạm ở đây là người lao động với đủ loại xe và biển số từ các tỉnh, thành. Bên cạnh đó, nhiều người chở con đi học cũng tranh thủ đi trên vỉa hè.

Theo CSGT, khi người chạy xe máy đi trên vỉa hè sẽ thu hẹp không gian, buộc người đi bộ phải xuống lòng đường, đối mặt nguy cơ tai nạn. Xe chạy trên vỉa hè cũng khó quan sát, dễ va chạm với trẻ em, người già hoặc các chướng ngại như cột điện, cây xanh.

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 3.

CSGT đang nhập liệu thông tin vi phạm, chủ nhân những xe máy này cần chủ động tra cứu để đến xử lý

ẢNH: DIỆU MI

Ngoài ra, người chạy xe máy trên vỉa hè cũng có thể trượt bánh, té ngã gây chấn thương cho chính người điều khiển. Không chỉ mất an toàn, hành vi này còn làm hỏng kết cấu vỉa hè, tạo thói quen giao thông tùy tiện, kéo theo nguy cơ hỗn loạn và tai nạn.

Đường nào có nhiều xe máy đi trên vỉa hè?

Trong tuyến thông tin về hình ảnh CSGT phạt nguội xe máy đi trên vỉa hè, đa số bạn đọc Báo Thanh Niên ủng hộ việc CSGT ghi hình xử lý. Vì theo họ, chỉ có biện pháp mạnh tay, ghi hình phạt nguội liên tục thì mới đủ sức răn đe, chấm dứt tình trạng xe máy leo vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 4.

Nhiều người chở con đi học leo lề "lọt" vào camera của CSGT

ẢNH: DIỆU MI

Nhiều ý kiến còn cho rằng việc xử phạt này không chỉ bảo vệ an toàn cho người dân mà còn góp phần xây dựng nếp sống văn minh, trả lại vỉa hè đúng chức năng vốn có.

Trong khi đó, một số ý kiến chỉ ra thực trạng, có những tuyến đường lòng đường quá chật, lượng xe thì đông nên xe cộ lưu thông khó khăn. Một bạn đọc nêu ý kiến: "Tôi thấy đường sá đang nhỏ, thiếu thốn đối với mật độ xe cao. Tôi cho rằng cơ quan chức năng nên cho quẹo phải hầu hết các giao lộ, vỉa hè cho người đi bộ chỉ nên rộng 50 cm. Người đi bộ không cần nhiều, còn lại nên ưu tiên cho xe máy chạy".

Nhiều bạn đọc khác chỉ ra những đường có nhiều trường hợp chạy xe máy đi trên vỉa hè hay dừng đỗ chiếm dụng vỉa hè. Tài khoản Danny Nguyễn bình luận: "Khu cư xá 30/4 Thạnh Mỹ Tây, đường nhỏ nhưng xe hơi, bán tải leo lề đậu cả ngày, cả tuần, cần lắm camera phạt của CSGT".

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 5.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè

ẢNH: DIỆU MI

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 7.

Ngày giờ vi phạm hiển thị rõ trên hình ảnh

ẢNH: DIỆU MI

Tra cứu xe máy đi trên vỉa hè đường Trường Chinh bị CSGT TP.HCM phạt nguội - Ảnh 8.

Học sinh đi xe máy đến trường cũng đi trên vỉa hè

ẢNH: DIỆU MI

Tài khoản B.Đ.M viết: "Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh có xe chạy trên vỉa hè Nguyễn Hữu Thọ rất nhiều. Mỗi lượt đèn đỏ có hơn 100 xe chạy. Mong xử nghiêm khu vực này".

Bạn đọc tên Nhật bình luận: "Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Tôn Thất Tùng đến Cách Mạng Tháng 8 xe máy thường xuyên leo vỉa hè, kể cả ô tô đậu cả trên vỉa hè, rất mong cơ quan chức năng xử lý".

Báo Thanh Niên sẽ chuyển các ý kiến của bạn đọc tới Phòng CSGT Công an TP.HCM để xác minh, xử lý.

CSGT thần tốc mở đường cứu thai phụ đau bụng dữ dội đi cấp cứu

CSGT thần tốc mở đường cứu thai phụ đau bụng dữ dội đi cấp cứu

Giữa dòng xe cộ tấp nập, CSGT TP.HCM đã thần tốc mở đường cho xe chở thai phụ đau bụng dữ dội đến Bệnh viện Từ Dũ.

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

Cả trăm xe máy đi trên vỉa hè đường Hồ Văn Huê... cùng nhau 'dính' phạt nguội

Xem thêm bình luận