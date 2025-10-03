CSGT xử phạt xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập

Tối 2.10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, lực lượng vừa mời tài xế xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập gây xôn xao mạng xã hội đến lập biên bản.

Theo đó, ngày 1.10, fanpage Cục CSGT nhận clip của người dân quay cảnh xe cứu hộ mang biển số 50H - 150.xx leo qua dải phân cách cố định giữa hai phần đường xe chạy. Theo thông tin, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 30.9 tại phố Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

Hình ảnh xe cứu hộ leo dải phân cách bị người dân quay clip ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội nhanh chóng xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe vi phạm là anh Đào Ngọc Đ. (43 tuổi, ở Phú Thọ).

CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Anh Đ. bị phạt tiền 5.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT mong muốn mỗi người dân là một "camera giám sát sống" để kịp thời phản ánh, phối hợp lực lượng CSGT xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên mọi tuyến đường.

CSGT mời tài xế xe cứu hộ đến lập biên bản ẢNH: C08

Trước đó, đoạn clip dài 22 giây được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh xe cứu hộ chở theo một xe ô tô con ở đoạn đường lênh láng nước ngập. Đáng chú ý, tài xế xe cứu hộ đã cho xe leo qua dải phân cách cứng để tránh nước ngập.

Nhiều người dùng mạng xã hội ví von "Cứu hộ này mạnh... mạnh ở ví tiền" và đoán tài xế sẽ phạt "trả giá" bằng mấy cuốc xe.