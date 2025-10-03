Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT xử phạt xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/10/2025 06:15 GMT+7

Một xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập đã bị người dân quay clip báo Cục CSGT xử phạt.

Tối 2.10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, lực lượng vừa mời tài xế xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập gây xôn xao mạng xã hội đến lập biên bản.

Theo đó, ngày 1.10, fanpage Cục CSGT nhận clip của người dân quay cảnh xe cứu hộ mang biển số 50H - 150.xx leo qua dải phân cách cố định giữa hai phần đường xe chạy. Theo thông tin, sự việc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày 30.9 tại phố Láng Hạ, phường Láng, Hà Nội.

Xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập bị CSGT xử phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh xe cứu hộ leo dải phân cách bị người dân quay clip

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội nhanh chóng xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe vi phạm là anh Đào Ngọc Đ. (43 tuổi, ở Phú Thọ).

CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt theo quy định. Anh Đ. bị phạt tiền 5.000.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT mong muốn mỗi người dân là một "camera giám sát sống" để kịp thời phản ánh, phối hợp lực lượng CSGT xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên mọi tuyến đường.

Xe cứu hộ leo qua dải phân cách tránh nước ngập bị CSGT xử phạt - Ảnh 2.

CSGT mời tài xế xe cứu hộ đến lập biên bản

ẢNH: C08

Trước đó, đoạn clip dài 22 giây được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh xe cứu hộ chở theo một xe ô tô con ở đoạn đường lênh láng nước ngập. Đáng chú ý, tài xế xe cứu hộ đã cho xe leo qua dải phân cách cứng để tránh nước ngập.

Nhiều người dùng mạng xã hội ví von "Cứu hộ này mạnh... mạnh ở ví tiền" và đoán tài xế sẽ phạt "trả giá" bằng mấy cuốc xe.

Tin liên quan

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

Xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội: Không nộp phạt thì sao?

Hàng loạt xe máy đi trên vỉa hè ở TP.HCM bị CSGT ghi hình phạt nguội. Nhiều người thắc mắc, không nộp phạt thì sao? Cục CSGT giải đáp.

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe buýt đè vạch mắt võng 500.000 đồng, vì sao?

CSGT TP.HCM nói gì về đề xuất phạt lao động công ích người vi phạm giao thông?

Khám phá thêm chủ đề

xe cứu hộ Dải phân cách xe cứu hộ leo dải phân cách nước ngập CSGT Cục CSGT mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận