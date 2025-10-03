CSGT TP.HCM hụ còi rẽ dòng kẹt xe chiều mưa đưa người đột quỵ đi cấp cứu

Ngày 3.10, Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT trong ca tuần tra kiểm soát đã hụ còi ưu tiên, mở đường đưa người đi cấp cứu.

Theo đó, chiều 1.10, tổ tuần tra kiểm soát gồm thiếu tá Trần Thanh Phong và thượng úy Phạm Quang Vũ được phân công điều hòa giao thông tại cầu Bình Triệu - vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13.

Nghe tiếng còi ưu tiên từ xe đặc chủng, nhiều người đang dừng đèn đỏ tấp sang hai bên nhường đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Lúc 16 giờ, anh Nguyễn Văn Đầy (35 tuổi) điều khiển xe ô tô biển số 93A - 150.96 chở theo ông Nguyễn Huy Hoàng (62 tuổi, cùng ở Đồng Nai) có dấu hiệu đột quỵ, khó thở đến nhờ CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Trong tình huống khẩn cấp, tổ tuần tra kiểm soát đã báo cáo trung tá Huỳnh Quốc Thắng, Phó đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc xin ý kiến. Ngay lập tức, trung tá Huỳnh Quốc Thắng chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát mở còi ưu tiên, hỗ trợ đưa người dân nhanh chóng đi cấp cứu.

Theo mong muốn của người nhà bệnh nhân, CSGT đã mở đường cho xe chở người bệnh từ cầu Bình Triệu (đoạn vòng xoay Phạm Văn Đồng) đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong 12 phút.

Có CSGT mở đường, xe ô tô di chuyển được quãng đường khoảng 10 km trong 12 phút ngay giờ tan tầm ẢNH CẮT TỪ CLIP

Đây là thời điểm giờ tan tầm buổi chiều, trời mưa, các phương tiện khá đông đúc, di chuyển khó khăn. Tuy nhiên, nghe tiếng còi ưu tiên của xe mô tô đặc chủng, người tham gia giao thông nhanh chóng tấp sang 2 bên nhường đường.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM đã kịp thời mở đường đưa người đi cấp cứu trong nhiều tình huống khẩn cấp. Những hành động nhanh nhạy, đầy trách nhiệm này không chỉ giúp bệnh nhân giành lại cơ hội sống mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong mắt người dân thành phố.