Không nhường đường xe ưu tiên, tài xế ở TP.HCM phải trả giá đắt

Ngày 5.10, Trạm CSGT Tây Bắc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết vừa lập biên bản tài xế không nhường đường xe ưu tiên khi CSGT phát tín hiệu.

Theo CSGT, khoảng 13 giờ 45 ngày 1.10.2025 tại giao lộ của Phan Văn Khải - Liêu Bình Hương (xã Củ Chi, TP.HCM), xe ô tô biển số 51L - 624.xx lưu thông theo hướng từ cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi. Khi gặp đoàn xe ưu tiên đang di chuyển theo hướng phía sau cùng chiều đã có hành vi cản trở, phớt lờ còi hiệu gây nguy hiểm cho đoàn xe ưu tiên.

Xe ưu tiên của CSGT mở đường liên tục hú còi nhưng tài xế phớt lờ ẢNH CẮT TỪ CLIP

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Tây Bắc nhanh chóng xác minh và mời làm việc đối với người điều khiển xe ô tô nói trên là anh H.Đ.T (35 tuổi).

Làm việc với CSGT, tài xế khai nhận khi lưu thông trên đường Phan Văn Khải đã phát hiện đoàn xe do CSGT đang phát tín hiệu ưu tiên dẫn đường từ phía sau. Tuy nhiên, do chủ quan đoàn xe còn ở cách xa nên tài xế đã không điều khiển xe giảm tốc độ và không đánh lái sang làn đường bên phải để nhường.

Khi gặp xe CSGT mở đường tiến đến gần ra tín hiệu yêu cầu nhường đường, lúc này tài xế mới cho xe giảm tốc độ và tránh sang làn đường bên phải.

Trạm CSGT Tây Bắc đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H.Đ.T về hành vi: Điều khiển xe ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Theo Nghị định 168/2024, tài xế sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng (trung bình 7 triệu đồng), trừ 4 điểm GPLX.

CSGT đã lập tức yêu cầu tài xế dừng xe, kiểm tra nồng độ cồn, lập biên bản phạt vì không nhường đường xe ưu tiên ẢNH: CSGT

CSGT Tây Bắc lưu ý, việc nhường đường cho xe ưu tiên, như xe cảnh sát, xe cứu thương, xe chữa cháy... được quy định trong luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, thời gian qua tình trạng một số lái xe ô tô thiếu ý thức trong việc chấp hành pháp luật, cố tình không nhường đường hoặc có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên vẫn xảy ra trên một số tuyến giao thông trọng điểm.

Hành vi này không chỉ vi phạm quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mà còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn giao thông.

Việc điều khiển xe nhường đường đúng quy định không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn thể hiện văn hóa giao thông, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.

