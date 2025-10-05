Camera AI 'quét' đường phố TP.HCM, phát hiện hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 5.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, camera AI của CSGT đã phát hiện hơn 3.000 người vi phạm giao thông trong hơn 1 tháng.

Theo đó, hệ thống camera giám sát giao thông của TP.HCM được triển khai rộng khắp, gồm: 530 camera quan sát giao thông tại khu vực trung tâm, 9 camera giám sát tốc độ tự động, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ.

Hơn 3.000 trường hợp vi phạm giao thông đã bị camera AI của CSGT bắt lỗi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, Cục CSGT cũng lắp đặt 47 camera AI ở TP.HCM, trong đó có: 7 camera giám sát tốc độ, 8 camera giám sát đèn tín hiệu, 5 camera giám sát dừng đỗ/ngược chiều, 8 camera nhận dạng biển số, 19 camera quan sát giao thông.

Theo CSGT TP.HCM, các camera AI đã bước đầu phát huy hiệu quả, tự động phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm và chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lập hồ sơ xử lý. Cụ thể từ ngày 1.9 - 3.10.2025, camera AI đã ghi nhận 3.143 trường hợp vi phạm.

Phòng PC08 còn khai thác 710 camera của Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM, phục vụ công tác điều hành và xử lý vi phạm.

Camera tự động phát hiện vi phạm, lưu lại đoạn hình ảnh vi phạm để ra thông báo phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại khu vực 1 (TP.HCM trước sáp nhập) hiện có 412 camera, trong đó 172 hoạt động tốt, 219 bị hư hỏng, 21 đã tháo dỡ. Khu vực 2 (Bình Dương trước sáp nhập) có 201 camera gồm 23 quan sát giao thông, 17 giám sát tốc độ, 161 giám sát đèn đỏ, dừng đỗ, đón trả khách... phản ánh rõ thực trạng hạ tầng xuống cấp, nhiều thiết bị chưa tích hợp AI, chưa kết nối truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm chỉ huy.

Đối với các camera thường, dữ liệu hình ảnh được ghi hình, lưu trữ tại hệ thống máy chủ, sau đó cán bộ kỹ thuật trích xuất thủ công khi có yêu cầu. Phòng PC08 định hướng phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ như VNPT, MobiFone, Viettel... để phát triển phần mềm AI khai thác dữ liệu từ camera thường, tự động nhận dạng hành vi vi phạm trên nền hình ảnh sẵn có.

Giải pháp này sẽ giúp CSGT phát hiện, xác minh, gửi thông báo vi phạm nhanh chóng, chính xác, góp phần giảm tải công việc thủ công, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và tính minh bạch trong công tác giám sát giao thông đô thị.



Camera AI của CSGT TP.HCM phát hiện vi phạm thế nào?

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, vị trí lắp đặt các camera được lựa chọn dựa trên các tiêu chí như: các khu vực "điểm đen" tai nạn giao thông, nơi có mật độ phương tiện cao, các tuyến đường dễ phát sinh vi phạm phổ biến cũng như khả năng truyền tải dữ liệu về trung tâm.

Quy trình xử lý vi phạm qua camera AI được Phòng CSGT xây dựng một cách chặt chẽ và minh bạch, đảm bảo tính khách quan, chính xác.

Camera AI có thể phát hiện nhiều lỗi vi phạm phổ biến như: vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, quá tốc độ... ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các camera có khả năng tự động phát hiện các hành vi vi phạm như: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe…

Những hình ảnh và dữ liệu vi phạm sẽ được truyền về trung tâm xử lý, nơi cán bộ chuyên trách tiến hành đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, nâng cao tính công bằng và minh bạch trong thi hành pháp luật. Sau khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Việc nộp phạt có thể thực hiện trực tiếp tại kho bạc hoặc qua các kênh thanh toán điện tử.

Hình ảnh từ camera rõ nét, có thể xoay 360 độ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Sự hiện diện của hệ thống camera AI đã từng bước điều chỉnh hành vi và góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật giao thông của người tham gia giao thông. Đánh giá tại những khu vực có camera giám sát, nhiều hành vi vi phạm trước đây diễn ra khá phổ biến như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, sử dụng điện thoại khi lái xe… đã giảm rõ rệt", đại diện CSGT TP.HCM đánh giá.