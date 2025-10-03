Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Cục CSGT: 6 phường ở TP.HCM vào top vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước

Vũ Phượng
Vũ Phượng
03/10/2025 17:57 GMT+7

Cục CSGT vừa công bố 10 phường (xã) có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất, trong đó có tới 6 phường của TP.HCM.

Chiều 3.10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) vừa công bố 10 phường (xã) có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước. TP.HCM có tới 6 phường lọt vào top 10.

Cục CSGT: 6 phường ở TP.HCM vào top vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước- Ảnh 1.

TP.HCM có tới 6 phường vào top 10 phường (xã) vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, trên cơ sở phân tích dữ liệu tập trung lưu trữ tại Cục CSGT, có thể thấy 10 phường (xã) có người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất trên toàn quốc. Thời gian tính từ 1.7 - 1.9.2025 gồm:

  1. Phường Chánh Hưng, TP.HCM: 411 trường hợp vi phạm;
  2. Phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên: 287 trường hợp vi phạm;
  3. Phường Mạo Khê, Quảng Ninh: 283 trường hợp vi phạm;
  4. Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM: 256 trường hợp vi phạm;
  5. Phường Tích Lương, Thái Nguyên: 242 trường hợp vi phạm;
  6. Xã Tân Nhựt, TP.HCM: 231 trường hợp vi phạm;
  7. Phường Phú Định, TP.HCM: 230 trường hợp vi phạm;
  8. Phường Bảy Hiền, TP.HCM: 227 trường hợp vi phạm;
  9. Xã Củ Chi, TP.HCM: 225 trường hợp vi phạm;
  10. Phường Quy Nhơn, Gia Lai: 223 trường hợp vi phạm;

Các trường hợp vi phạm đều có thường trú tại địa bàn các phường, xã trên cả nước, được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cục CSGT: 6 phường ở TP.HCM vào top vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước- Ảnh 2.

Phường Chánh Hưng (TP.HCM) có số người vi phạm nồng độ cồn nhiều nhất cả nước

ẢNH: ĐỘC LẬP

Cục CSGT cho hay, việc phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông rất hữu ích cho công tác chỉ đạo, phòng ngừa vi phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, để từ đó có các giải pháp đồng bộ lập lại trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, Cục CSGT sẽ thường xuyên công bố các số liệu về trật tự an toàn giao thông để người dân và các cấp chính quyền nắm bắt, có biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn trên địa phương mình.

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn CSGT Cục CSGT vi phạm nồng độ cồn 6 phường ở TP.HCM lọt tóp vi phạm nồng độ cồn TP.HCM
