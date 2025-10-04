Tra cứu danh sách 83 xe máy đi vào đường cấm bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Ngày 4.10, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa công bố danh sách 83 xe máy băng ngang đường ray bị phạt nguội qua tuyến Phạm Văn Đồng (phường Hạnh Thông) từ ngày 22 - 26.9.2025.

CSGT công khai ghi hình, các xe vẫn bất chấp băng qua đường ray và kết quả là lọt vào camera phạt nguội ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT Hàng Xanh, trong năm 2024 và 2025, tại giao lộ Phạm Văn Đồng và đường ngang của tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc phường Hạnh Thông xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân do người điều khiển xe quay đầu tại nơi cấm quay đầu, đi vào khu vực cấm (đi từ đường song hành đường ray qua tuyến Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông).

Hình ảnh 83 xe máy đi vào đường cấm bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Dù CSGT thường xuyên xử lý, tuyên truyền và đã gắn biển chỉ dẫn ngay dưới biển cấm nhưng không ít người đi xe máy bất chấp nguy hiểm, băng ngang đường ray ngay giữa dòng xe ô tô đang lưu thông với tốc độ cao.

Biển báo cấm được in to trên đường Phạm Văn Đồng, ghi rõ mức phạt nhưng người dân vẫn vô tư vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Hành vi này tiềm ẩn rủi ro lớn, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra va chạm trực diện, gây tai nạn nghiêm trọng không chỉ cho người vi phạm mà còn cho nhiều phương tiện khác. Dù CSGT đã công khai ghi hình xử lý, nhưng để rút ngắn quãng đường, nhiều người vẫn ngang nhiên băng ngang đường ray, bất chấp hiểm nguy rình rập.

Qua đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm "Đi vào khu vực cấm" - đi từ đường song hành đường ray xuyên qua tuyến Phạm Văn Đồng nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông xảy ra.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn thường xuyên diễn ra khi không có mặt của lực lượng chức năng. Nhằm quyết liệt xử lý nghiêm, phòng ngừa các hành vi gây nguy cơ mất an toàn giao thông, Đội CSGT Hàng Xanh đã đẩy mạnh công tác ghi hình, xử lý vi phạm qua hình ảnh đối với hành vi này.



Từ ngày 22 - 26.9.2025, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 98 trường hợp vi phạm "Đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển" tại khu vực đường ngang Phạm Văn Đồng.

Tra cứu danh sách xe bị CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội tại đây:

CSGT Hàng Xanh đề nghị chủ xe đến trụ sở Đội CSGT Hàng Xanh tại số 18 đường Phan Đăng Lưu (phường Gia Định) để phối hợp xử lý. CSGT cũng khuyến cáo người dân cần chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo CSGT, căn cứ Điều 7 Nghị định 168/2024, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.



Đường Phạm Văn Đồng có nhiều xe ô tô lưu thông tốc độ cao, hành vi băng ngang đường ray của xe máy là rất nguy hiểm ẢNH: DIỆU MI

CSGT Hàng Xanh cũng mong sẽ nhận được các thông tin chia sẻ của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803 để đơn vị triển khai lực lượng giải quyết kịp thời, đảm bảo tình hình trật tự giao thông trên địa bàn đảm trách.

Danh sách 83 xe máy đi vào đường cấm bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội ẢNH: DIỆU MI



