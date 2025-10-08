Tra cứu danh sách 95 xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Bến Thành phạt nguội

Trong khoảng hơn 3 phút ghi hình phạt nguội, CSGT Bến Thành ghi nhận có tới 95 người chạy xe máy đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn giao đường Nguyễn Du (phường Bến Thành, TP.HCM).

Xe máy rầm rập leo vỉa hè Cách Mạng Tháng 8 ngày 1.10, các chủ xe đều đã nhận thông báo phạt nguội từ CSGT Bến Thành ẢNH: DIỆU MI

Theo đó, vào giờ tan tầm ngày 1.10, CSGT cùng mô tô đặc chủng cầm camera công khai ghi hình xe máy vi phạm đi trên vỉa hè. Dù có CSGT, hàng dài xe máy vẫn nối đuôi nhau rầm rập đi trên vỉa hè.

Đây là địa điểm thường xuyên có tình trạng người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè. Vào giờ cao điểm chiều, dòng xe từ đường Nguyễn Du đổ ra rẽ trái vào Cách Mạng Tháng 8 cộng với dòng xe dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Cách Mạng Tháng 8 - Bùi Thị Xuân gây ùn cục bộ.

Hình ảnh camera ghi nhận rõ nét từng biển số xe vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Nhiều người đi xe máy không chờ được đã chạy xe máy đi trên vỉa hè. Khi bị CSGT phạt, người vi phạm giải thích vì đường đông, vỉa hè rộng và muốn đi nhanh nên leo lề tạm một đoạn.

Một số trường hợp khác thì trình bày hoàn cảnh khó khăn, đang gấp gáp nên vi phạm, mong CSGT bỏ qua.

Đến nay, CSGT Bến Thành đã gửi thông báo đến 95 chủ phương tiện này đề nghị đến cơ quan chức năng phối hợp xử lý. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Danh sách xe máy đi trên vỉa hè ngày 1.10.2025 Tra cứu danh sách 95 xe máy đi trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng 8 bị CSGT Bến Thành phạt nguội ngày 1.10.2025













Chủ những chiếc xe này đã có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên website Cục CSGT ẢNH: DIỆU MI

CSGT Bến Thành cho biết, nhiều chủ xe vi phạm đã liên hệ Đội CSGT Bến Thành ngay khi nhận thông báo. Một số ít rơi vào trường hợp xe đã mua bán qua nhiều đời chủ, không sang tên khi chuyển quyền sở hữu. Các xe này, CSGT sẽ tiếp tục xác minh, xử lý. Đáng chú ý, trong đó có những người mặc áo xe ôm công nghệ, shipper.



Mua bán xe cũ không sang tên, gặp rắc rối khi bị phạt đi trên vỉa hè

Trước đó, từ ngày 15.8.2023, Bộ Công an đã quy định về biển số định danh. Điều này có nghĩa, trước đây mỗi xe sẽ có một biển số riêng biệt nhưng từ thời điểm trên, người nào sẽ có một biển số đó, biển số sẽ đi theo người chứ không phải đi theo xe.

Nhiều shipper vi phạm sẽ phải nộp phạt 5 triệu đồng ẢNH: DIỆU MI

Trước kia, nếu một người muốn bán xe sẽ bán cả xe cùng biển số. Nhưng kể từ ngày 15.8.2023, thì khi bán xe, người bán có quyền giữ lại biển số đó và đăng ký, nộp cho cơ quan công an.

Do vậy, nếu bán xe không sang tên, chủ xe đứng trên giấy tờ có thể gặp phải những phiền phức khi người sở hữu chiếc xe sau đó gây tai nạn giao thông hoặc vi phạm. Trong khi đó, hiện nay, nhiều thủ tục như sang tên mua bán xe, cấp đổi bằng lái xe, nộp phạt vi phạm giao thông... sẽ không được giải quyết nếu CSGT phát hiện có vi phạm chưa xử lý.

Lúc này, chủ xe cũ sẽ phải mất thêm thời gian làm các thủ tục giải trình, chứng minh.

CSGT công khai ghi hình, nhiều xe vẫn bất chấp đi trên vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

Theo cập nhật từ CSGT, sau những ngày CSGT liên tục xử lý, phạt nguội đến nay tình trạng đi trên vỉa hè tại đường này giảm rõ rệt ẢNH: DIỆU MI

Mức phạt đi trên vỉa hè với xe máy bằng khoảng 8 - 10 ngày công của một tài xế công nghệ ẢNH: DIỆU MI



