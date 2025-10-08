Camera AI của CSGT TP.HCM bắt lỗi hàng loạt xe máy vượt đèn đỏ ở trung tâm

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, hệ thống camera giám sát giao thông đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn. Trong đó, 31 camera AI nhận diện vi phạm tại các giao lộ đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI phát hiện ẢNH: DIỆU MI

Chỉ trong 1 tháng, các camera AI này bắt lỗi tới hơn 3.100 trường hợp vi phạm. Các lỗi camera AI tự động phát hiện gồm: không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), đi không đúng làn đường quy định, vượt quá tốc độ, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Ngay khi nhận diện được phương tiện vi phạm, hình ảnh và dữ liệu vi phạm sẽ được truyền về trung tâm xử lý. Cùng lúc đó, các thông tin về chủ phương tiện, thời gian, địa điểm, mức phạt sẽ hiển thị đầy đủ.

Tại đây, CSGT tiến hành đối chiếu, xác minh thông tin trước khi ra thông báo và quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Một tài xế công nghệ vượt đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao Trương Định ẢNH: DIỆU MI

Sau khi nhận quyết định xử phạt, người vi phạm có trách nhiệm nộp phạt theo đúng thời gian quy định. Việc nộp phạt có thể thực hiện trực tiếp tại kho bạc hoặc qua các kênh thanh toán điện tử.

Hàng loạt xe máy bị camera AI bắt lỗi vượt đèn đỏ

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hàng loạt xe máy đã bị các camera AI bắt lỗi vượt đèn đỏ ở các giao lộ trung tâm. Trong đó, nhiều xe rẽ trái khi đèn đỏ vào các đường một chiều. Hành vi này nhiều người đang hiểu sai, tưởng rằng được rẽ trái khi đèn đỏ vào đường một chiều.

Camera AI hoạt động 24/24, tự động bắt lỗi vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Camera AI lưu lại khoảnh khắc hành vi vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Cụ thể, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Lê Quý Đôn, lúc 5 giờ 48 phút ngày 2.10, camera AI phát hiện một người phụ nữ chạy xe máy vượt đèn đỏ. Khung ảnh nhận diện vi phạm được hệ thống lưu lại để CSGT ra thông báo phạt nguội.

Tại giao lộ Pasteur - Điện Biên Phủ, lúc 6 giờ 33 phút ngày 29.9, camera AI phát hiện người đàn ông đi xe máy rẽ trái vào đường ngược chiều.

Lúc 16 giờ 18 ngày 5.10, camera AI phát hiện người đi xe máy vượt đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao Lê Quý Đôn.

Xe máy vượt đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giao Lê Quý Đôn lúc 5 giờ 48 phút sáng ẢNH: DIỆU MI

Tương tự, tại giao lộ Điện Biên Phủ - Trương Định lúc 11 giờ 24 ngày 29.9, một tài xế công nghệ vượt đèn đỏ bị camera bắt lỗi, ghi lại khoảnh khắc vi phạm. Lúc 15 giờ 40 cùng ngày, camera AI ở giao lộ Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan cũng ghi nhận nhiều xe vượt đèn đỏ để rẽ trái vào đường một chiều.

Nhiều người tham gia giao thông đang cho rằng, rẽ trái khi đèn đỏ vào đường một chiều "cũng giống như rẽ phải khi đèn đỏ" nên không ảnh hưởng tới ai. CSGT khẳng định, đây là suy nghĩ sai lầm. Người dân phải tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, đèn đỏ là cấm đi.

Xe máy rẽ trái khi đèn đỏ từ đường Võ Thị Sáu vào đường Bà Huyện Thanh Quan bị camera AI phát hiện ẢNH; DIỆU MI

"Tại các giao lộ có đèn đỏ, người dân chỉ được rẽ khi có các hộp đèn phụ hoặc dấu mũi tên xanh cho phép rẽ. Ví dụ tại giao lộ Lê Lợi - Pasteur có hộp đèn cho xe máy rẽ trái khi đèn đỏ thì người tham gia giao thông mới được rẽ. Ngoài ra, người dân có thể rẽ phải ở những nơi kẻ vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục hoặc có tiểu đảo trước đèn, hộp đèn cho xe rẽ phải", CSGT nhấn mạnh.

Camera AI tự động nhận diện được các lỗi: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, đi ngược chiều... ẢNH: DIỆU MI

Đây là hình ảnh thường thấy ở các giao lộ trung tâm, nhưng cũng không thoát được khỏi camera AI ẢNH: DIỆU MI

Camera quét 24/24, không bỏ sót hành vi vi phạm nào ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh đó, camera AI cũng ghi nhận nhiều xe máy không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường, dừng xe chờ đèn đỏ sai phạm vi vạch kẻ, đi không đúng phần đường ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao Mạc Đĩnh Chi.



