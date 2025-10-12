Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM

Vũ Phượng
Vũ Phượng
12/10/2025 09:19 GMT+7

31 camera AI phạt nguội được lắp trên các tuyến đường ở TP.HCM bắt lỗi được cùng lúc nhiều xe vi phạm. Đó là các tuyến nào?

TP.HCM vừa lắp 31 camera AI phạt nguội trên các tuyến đường. Các camera này có thể tự động nhận diện vi phạm, biển số xe và chuyển về CSGT để ra thông báo.

TP.HCM lắp camera AI phạt nguội ở đường nào?

Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho hay, vị trí lắp đặt camera AI được lựa chọn gồm: các khu vực "điểm đen" tai nạn giao thông, nơi có mật độ phương tiện cao, các tuyến đường dễ phát sinh vi phạm phổ biến.

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM - Ảnh 1.

31 camera AI tự động bắt lỗi vi phạm để CSGT phạt nguội

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mục tiêu là tối ưu hóa khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều hành giao thông hiệu quả hơn.

Theo đó, camera AI ở TP.HCM được lắp ở các giao lộ của các đường:

  • Điện Biên Phủ;
  • Võ Thị Sáu;
  • Nguyễn Thị Minh Khai;
  • Nguyễn Hữu Cảnh;
  • Xô Viết Nghệ Tĩnh;
  • Nguyễn Thị Định;
  • Đặng Thúc Vịnh.

Đây là những tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao, xe thường xuyên vi phạm, giao lộ trọng điểm hay xung đột, ùn tắc giờ cao điểm.

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM - Ảnh 2.

Camera AI tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Mạc Đĩnh Chi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM - Ảnh 3.

Hình ảnh xe vi phạm bị camera AI bắt lỗi

ẢNH: DIỆU MI

Các camera AI này có thể cùng lúc phát hiện được nhiều lỗi vi phạm với một người cũng như nhiều phương tiện vi phạm, bất kể ngày hay đêm. Đây là lợi thế để giảm số lượng CSGT phải trực tiếp xử phạt ngoài đường.

Tra cứu phạt nguội từ camera AI trong bao lâu?

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, khi phát hiện vi phạm, camera AI trích xuất hình ảnh hoặc video liên quan, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và biển số xe (sử dụng công nghệ nhận diện biển số xe – ANPR).

Dữ liệu này được chuyển về Trung tâm chỉ huy giao thông hoặc cơ quan công an có thẩm quyền. Cán bộ tại trung tâm tiến hành kiểm tra, phân tích tính chính xác của dữ liệu vi phạm do camera AI cung cấp.

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM - Ảnh 4.

Camera phát hiện xe vượt đèn đỏ ở giao lộ Pasteur - Nguyễn Thị Minh Khai

ẢNH: DIỆU MI

Sau đó, CSGT hoặc cơ quan công an có thẩm quyền lập danh sách phương tiện vi phạm, chuyển bộ phận tạo lập thông báo vi phạm. Cán bộ tiếp nhận danh sách phương tiện vi phạm sẽ nhập dữ liệu này lên phần mềm xử lý vi phạm của Cục CSGT.

Trong thời hạn quy định (10 ngày kể từ ngày phát hiện), cơ quan công an sẽ truy xuất thông tin về chủ phương tiện (tổ chức, cá nhân) thông qua cơ sở dữ liệu đăng ký xe hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sau khi xác định chính xác thông tin, tiến hành lập hồ sơ vi phạm theo quy định.

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM - Ảnh 5.

Camera AI hình tròn, có khả năng nhận diện nhiều xe vi phạm cùng lúc cũng như một xe vi phạm nhiều lỗi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thông báo vi phạm có thể được CSGT hoặc công an có thẩm quyền gửi qua đường bưu điện hoặc bằng phương thức điện tử.

Nội dung thông báo vi phạm bao gồm thông tin về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm và yêu cầu chủ phương tiện đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc trong thời hạn nhất định.

Đồng thời, thông tin vi phạm cũng được cập nhật lên trang thông tin điện tử của Cục CSGT để người dân tra cứu.

Từ 1.9 - 6.10.2025, Phòng CSGT đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ 3.476 trường hợp vi phạm do camera AI phát hiện.

Những lỗi vi phạm được phát hiện phổ biến camera AI ghi nhận gồm: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều, dừng đỗ sai quy định… hoặc vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc như vừa không đội mũ bảo hiểm vừa vượt đèn đỏ.


