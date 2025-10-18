Uống vì nể bạn, người đàn ông bị CSGT phạt nồng độ cồn kịch khung

Tối 18.10, tổ tuần tra kiểm soát do trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn định tính khi người tham gia giao thông dừng đèn đỏ. Nếu phát hiện vi phạm, CSGT mời người lái xe vào lề đường kiểm tra nồng độ cồn định lượng ẢNH: DIỆU MI

Để xử lý có hiệu quả, tổ công tác di chuyển liên tục trên các tuyến đường. Tại các giao lộ, khi người tham gia giao thông dừng đèn đỏ, CSGT dùng máy đo nồng độ cồn định tính yêu cầu người lái xe thổi 1 hơi vào máy.

Nếu máy xác định có cồn, CSGT sẽ yêu cầu người lái xe tấp xe vào lề và kiểm tra nồng độ cồn định lượng để xác định cụ thể mức vi phạm. Ngược lại, nếu không có cồn, CSGT nói cảm ơn và mời người lái xe tiếp tục lưu thông.

Khi kiểm tra không phát hiện vi phạm, CSGT cảm ơn và mời người lái xe tiếp tục tham gia giao thông ẢNH: DIỆU MI

Tổ công tác đã kiểm tra ở một số tuyến đông xe như: Mỹ Phước - Tân Vạn giao quốc lộ 1K; giao lộ Linh Trung - Lê Văn Chí; tỉnh lộ 43...

"Uống 1 lon vì nể bạn, nhờ CSGT thông cảm"

Khi bị CSGT phạt, người vi phạm đã trình bày hàng loạt lý do để mong được thông cảm, bỏ qua. Trong lúc kiểm tra, CSGT phát hiện M. chạy chiếc xe máy cũ, ánh mắt lờ đờ nên yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Máy đo báo nồng độ cồn của ông M. là 0,705 mg/lít khí thở - gần gấp đôi mức vi phạm kịch khung.



Ông M. trình bày: "Tôi uống có 1 lon vì nể bạn bè, nhờ các anh thông cảm chứ không ai mong muốn. Tôi biết quy định cấm lái xe sau khi uống rượu bia là vì Nhà nước muốn bảo vệ tính mạng cho mình mà".

Người đàn ông bị CSGT phạt nồng độ cồn kịch khung nói chỉ uống 1 lon vì nể bạn bè ẢNH: DIỆU MI

CSGT hỏi: "Đây là lần thứ mấy anh lái xe sau khi uống rượu bia?". Ông M. khẳng định, từ xưa đến nay ông chưa bao giờ uống rượu bia xong mà vẫn lái xe, đây là lần đầu. Nhưng khi CSGT hỏi thêm vài câu, ông M. lúng túng thừa nhận, đây là lần thứ hai ông vi phạm và tiếp tục năn nỉ CSGT bỏ qua.

Với mức vi phạm này, ông M. bị phạt 9 triệu, tước bằng lái xe 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Trường hợp khác, anh K. mặt đỏ bừng bừng khi dừng đèn đỏ, CSGT mời anh vào lề đường thổi nồng độ cồn. Máy đo báo anh K. có mức nồng độ cồn là 0,329 mg/lít khí thở. Anh K. lè nhè giải thích chỉ uống 1 chai bia tươi vì "có công việc".

Kiểm tra nồng độ cồn định tính giúp tiết kiệm thời gian và số lượng kiểm tra nhiều hơn ẢNH: DIỆU MI

Sau khi uống xong, nhà gần nên anh chủ quan tự chạy xe về thì gặp CSGT. "Em biết, uống xong chạy xe là vi phạm. Nhưng em chạy gần, chỉ chạy từ ngã tư Thủ Đức về Long Bình thôi mà", anh K. cố gắng nói lý do.

CSGT nói: "Khi anh uống xong mà vẫn lái xe rất nguy hiểm cho anh và cả những người tham gia giao thông khác. Bây giờ chúng tôi sẽ lập biên bản, đề nghị anh rút kinh nghiệm, không tái phạm. Lần sau uống xong anh hãy đi xe ôm hoặc xe công nghệ về".

Với mức vi phạm này, anh K. bị CSGT phạt 7 triệu, trừ 10 điểm GPLX và tạm giữ xe 7 ngày.

Nhiều trường hợp khác bị CSGT thổi phạt, lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đều nói chỉ uống 1 - 2 lon và tự chạy xe về vì thấy vẫn tỉnh táo, nhà gần.

Trong 6 giờ, tổ tuần tra CSGT đã lập biên bản tổng cộng 32 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 32 phương tiện.