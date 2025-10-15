4 ngày ra quân, CSGT TP.HCM phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn

Dù liên tục tuyên truyền, khi ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM vẫn ghi nhận số người vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Trong 4 ngày ra quân, CSGT phạt tới 1.800 người vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác nhằm lập lại kỷ cương, nề nếp chấp hành pháp luật.

1.800 người bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn trong 4 ngày ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT đã tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sau 4 ngày ra quân, trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm quy định về nồng độ cồn hơn 1.800 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 8 trường hợp.

CSGT cũng gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) cho gần 1.900 trường hợp chủ phương tiện và người vi phạm. Trong đó: vi phạm về tốc độ gần 900 trường hợp, lưu thông trên vỉa hè gần 400 trường hợp, dừng đỗ xe không đúng quy định hơn 520 trường hợp...

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyên đề cao điểm, tăng cường thực hiện cao độ các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

