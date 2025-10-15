Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

4 ngày ra quân, CSGT TP.HCM phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/10/2025 19:19 GMT+7

Trong 4 ngày ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM đã phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn, gửi thông báo phạt nguội 1.900 trường hợp.

Dù liên tục tuyên truyền, khi ra quân cao điểm, CSGT TP.HCM vẫn ghi nhận số người vi phạm nồng độ cồn ở mức cao. Trong 4 ngày ra quân, CSGT phạt tới 1.800 người vi phạm nồng độ cồn.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, CSGT TP.HCM đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp công tác nhằm lập lại kỷ cương, nề nếp chấp hành pháp luật.

4 ngày ra quân: CSGT TP.HCM phạt 1.800 người vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

1.800 người bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn trong 4 ngày

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT đã tập trung phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Sau 4 ngày ra quân, trên các tuyến giao thông đường bộ, CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, vi phạm quy định về nồng độ cồn hơn 1.800 trường hợp; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 8 trường hợp.

CSGT cũng gửi thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) cho gần 1.900 trường hợp chủ phương tiện và người vi phạm. Trong đó: vi phạm về tốc độ gần 900 trường hợp, lưu thông trên vỉa hè gần 400 trường hợp, dừng đỗ xe không đúng quy định hơn 520 trường hợp...

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chuyên đề cao điểm, tăng cường thực hiện cao độ các biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tin liên quan

Camera AI 'âm thầm' ghi hình lỗi quen thuộc, hàng loạt người bị phạt nguội bất ngờ

Camera AI 'âm thầm' ghi hình lỗi quen thuộc, hàng loạt người bị phạt nguội bất ngờ

31 camera AI ở TP.HCM bắt lỗi phạt nguội chuẩn xác tuyệt đối đã ghi hình một lỗi vi phạm quen thuộc, hàng loạt người bị phạt nguội bất ngờ.

CSGT TP.HCM tiếp tục phạt 571 người vi phạm nồng độ cồn ngày thứ 2 ra quân

Bốc đầu xe máy rồi nhờ vợ quay clip, nam thanh niên bị CSGT tịch thu xe

Khám phá thêm chủ đề

CSGT nồng độ cồn CSGT TP.HCM vi phạm nồng độ cồn phạt nguội TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận