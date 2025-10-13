Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tiếp tục phạt 571 người vi phạm nồng độ cồn ngày thứ 2 ra quân

Vũ Phượng
13/10/2025 12:29 GMT+7

Ngày thứ 2 ra quân cao điểm, CSGT tiếp tục phạt 571 người vi phạm nồng độ cồn và gửi thông báo phạt nguội 250 trường hợp.

Ngày 13.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong đợt ra quân cao điểm xử lý vi phạm để bảo đảm trật tự an toàn giao thông chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, CSGT tiếp tục ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, trong ngày 12.10, CSGT TP.HCM đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm gần 1.700 trường hợp. Trong đó, CSGT lập biên bản vi phạm nồng độ cồn 517 trường hợp, 2 trường hợp tài xế điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy.

CSGT TP.HCM tiếp tục phạt 571 người vi phạm nồng độ cồn ngày thứ 2 ra quân - Ảnh 1.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn 24/24 trong đợt ra quân cao điểm này

ẢNH: ĐỘC LẬP

CSGT cũng lập biên bản 80 trường hợp là xe 3 - 4 bánh (xe 3 gác, xe tự chế) vi phạm. Lực lượng đồng thời gửi thông báo vi phạm qua hình ảnh (phạt nguội) đến 250 chủ xe.

Trước đó, CSGT TP.HCM ra quân cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy từ ngày 11.10. Trong đợt cao điểm này, CSGT sẽ tuần tra kiểm soát 24/24, xử lý nồng độ cồn cả vào thời điểm ban ngày.

Để xử lý có hiệu quả, CSGT sẽ tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang. Địa điểm xử lý tập trung khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, quán bar. CSGT và công an địa phương cũng vận động cơ sở kinh doanh ăn uống ký cam kết không để khách đã dùng rượu bia tự lái xe tham gia giao thông, thông báo cho CSGT khi thấy khách cố ý vi phạm.

Mức phạt nồng độ cồn mới nhất 2025

Theo Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, mức phạt nồng độ cồn xe máy hiện nay như sau:

  • Có nồng độ cồn trong hơi thở chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX;
  • Có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,25 mg - 0,4 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX;
  • Có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, tước GPLX từ 22 - 24 tháng.
CSGT TP.HCM tiếp tục phạt 571 người vi phạm nồng độ cồn ngày thứ 2 ra quân - Ảnh 2.

Mức phạt nồng độ cồn với người lái xe máy lên tới 10 triệu đồng

ẢNH: ĐỘC LẬP

Mức phạt vi phạm nồng độ cồn đối với ô tô:

  • Có nồng độ cồn trong hơi thở chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX;
  • Có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,25 mg - 0,4 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX;
  • Có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 mg/lít khí thở: phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước GPLX từ 22 - 24 tháng.

Có thể thấy, mức phạt nồng độ cồn năm 2025 đang áp dụng theo Nghị định 168/2024 rất cao, lên tới 40 triệu đồng với người lái ô tô và 9 triệu đồng với người lái xe máy.

Theo CSGT, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông. Mức phạt tiền nặng kèm theo hình thức phạt bổ sung đã có sức răn đe, nhiều người đã hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng sau khi sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, CSGT liên tục ra quân, xử lý cả ngày lẫn đêm, vẫn còn một số trường hợp vi phạm chủ quan, không chấp hành quy định của luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc chủ quan tự lái xe sau khi sử dụng rượu bia có thể gây tai nạn cho chính bản thân và người tham gia giao thông khác.

