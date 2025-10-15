CSGT TP.HCM tổng rà soát giấy tờ xe: Hướng dẫn cho xe không chính chủ

Ngày 15.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng đang phối hợp công an cấp xã đối chiếu thông tin xe, chủ xe, người lái xe so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân có trách nhiệm phối hợp lực lượng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan công an.



CSGT TP.HCM tổng rà soát dữ liệu về đăng ký xe, chủ xe trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, công an cấp xã gửi kết quả về Phòng CSGT. Phòng sẽ tổng hợp gửi đến Cục CSGT đối soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu GPLX và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật, bổ sung dữ liệu.

Việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, GPLX đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Những người bán xe cũ từng gặp khó khi quy định về biển số định danh được áp dụng (tháng 8.2023) ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong quá trình rà soát này, nếu phát hiện trường hợp xe cũ qua nhiều đời chủ, không liên lạc được chủ cũ thì công an sẽ hướng dẫn thủ tục sang tên xe chính chủ.

Bên cạnh đó, người dân mua bán xe cũ qua nhiều đời chủ nếu không tìm được chủ cũ để sang tên xe có thể chủ động đến công an xã, phường hoặc các đội CSGT để được hướng dẫn thủ tục.

Như vậy, sau khi dữ liệu được cập nhật cộng với hệ thống camera phạt nguội khắp nơi, người tham gia giao thông bắt buộc phải tuân thủ các quy định. Mọi vi phạm đều có thể bị hệ thống camera này hoặc người đi đường quay clip gửi CSGT.

Vận động người dân đổi bằng lái xe

Trong đợt tổng rà soát làm sạch dữ liệu GPLX này, Công an TP.HCM sẽ tổ chức tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sử dụng GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang sử dụng bằng lái xe điện tử, bằng lái xe dạng PET.

Theo đó, công an cấp xã sẽ tổ chức đến từng nhà dân, phát phiếu thu thập thông tin GPLX, hướng dẫn cho công dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn để kê khai đầy đủ theo mẫu.

CSGT cũng vận động người dân dùng bằng lái xe bản giấy đổi sang bằng lái xe điện thử, thẻ PET ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau khi thu thập thông tin, công an cấp xã so sánh thông tin của công dân cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an có thể đề nghị người dân cung cấp GPLX và hồ sơ có liên quan (nếu có) nhằm đối chiếu và lập danh sách gửi về Phòng CSGT để kiểm tra, đối chiếu.

Khi hồ sơ GPLX của người dân có đầy đủ thông tin, công an liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định.

Đối với trường hợp công dân đã được cấp bằng lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa nhưng bị mất, còn hồ sơ gốc, đã được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT giải quyết thủ tục đổi bằng lái xe.

Kế hoạch này sẽ được tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 31.12.2025.





