Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tổng rà soát giấy tờ xe: Hướng dẫn cho xe không chính chủ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
15/10/2025 15:39 GMT+7

Để tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký xe, bằng lái xe, CSGT TP.HCM phối hợp công an phường, xã rà soát thông tin xe, chủ xe, giấy tờ của xe trên địa bàn. Người đang chạy xe không chính chủ cần làm gì?

Ngày 15.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng đang phối hợp công an cấp xã đối chiếu thông tin xe, chủ xe, người lái xe so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân có trách nhiệm phối hợp lực lượng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin có liên quan đến xe và thông tin cá nhân cần thiết theo đề nghị của cơ quan công an.

CSGT TP.HCM tổng rà soát giấy tờ xe: Xe không chính chủ cần làm gì? - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM tổng rà soát dữ liệu về đăng ký xe, chủ xe trên địa bàn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau khi rà soát, đối chiếu dữ liệu và thu thập thông tin thực tế công dân cư trú tại địa phương, công an cấp xã gửi kết quả về Phòng CSGT. Phòng sẽ tổng hợp gửi đến Cục CSGT đối soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu GPLX và gửi kết quả về cơ quan đăng ký xe để cập nhật, bổ sung dữ liệu.

Việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, GPLX nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký phương tiện, GPLX đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

CSGT TP.HCM tổng rà soát giấy tờ xe: Xe không chính chủ cần làm gì? - Ảnh 2.

Những người bán xe cũ từng gặp khó khi quy định về biển số định danh được áp dụng (tháng 8.2023)

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trước đó, thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong quá trình rà soát này, nếu phát hiện trường hợp xe cũ qua nhiều đời chủ, không liên lạc được chủ cũ thì công an sẽ hướng dẫn thủ tục sang tên xe chính chủ.

Bên cạnh đó, người dân mua bán xe cũ qua nhiều đời chủ nếu không tìm được chủ cũ để sang tên xe có thể chủ động đến công an xã, phường hoặc các đội CSGT để được hướng dẫn thủ tục.

Như vậy, sau khi dữ liệu được cập nhật cộng với hệ thống camera phạt nguội khắp nơi, người tham gia giao thông bắt buộc phải tuân thủ các quy định. Mọi vi phạm đều có thể bị hệ thống camera này hoặc người đi đường quay clip gửi CSGT.

Vận động người dân đổi bằng lái xe

Trong đợt tổng rà soát làm sạch dữ liệu GPLX này, Công an TP.HCM sẽ tổ chức tổ chức thu thập thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi sử dụng GPLX mô tô bằng vật liệu giấy bìa sang sử dụng bằng lái xe điện tử, bằng lái xe dạng PET.

Theo đó, công an cấp xã sẽ tổ chức đến từng nhà dân, phát phiếu thu thập thông tin GPLX, hướng dẫn cho công dân thường trú, tạm trú hoặc cư trú trên địa bàn để kê khai đầy đủ theo mẫu.

CSGT TP.HCM tổng rà soát giấy tờ xe: Xe không chính chủ cần làm gì? - Ảnh 3.

CSGT cũng vận động người dân dùng bằng lái xe bản giấy đổi sang bằng lái xe điện thử, thẻ PET

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau khi thu thập thông tin, công an cấp xã so sánh thông tin của công dân cung cấp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Công an có thể đề nghị người dân cung cấp GPLX và hồ sơ có liên quan (nếu có) nhằm đối chiếu và lập danh sách gửi về Phòng CSGT để kiểm tra, đối chiếu.

Khi hồ sơ GPLX của người dân có đầy đủ thông tin, công an liên hệ công dân để tiếp nhận hồ sơ đổi, cấp lại theo quy định.

Đối với trường hợp công dân đã được cấp bằng lái xe mô tô bằng vật liệu giấy bìa nhưng bị mất, còn hồ sơ gốc, đã được xác minh do cơ quan có thẩm quyền cấp, Phòng CSGT giải quyết thủ tục đổi bằng lái xe.

Kế hoạch này sẽ được tổ chức thực hiện và hoàn thành trước ngày 31.12.2025.


Tin liên quan

Bốc đầu xe máy rồi nhờ vợ quay clip, nam thanh niên bị CSGT tịch thu xe

Bốc đầu xe máy rồi nhờ vợ quay clip, nam thanh niên bị CSGT tịch thu xe

Bốc đầu xe máy rồi nhờ vợ quay clip để đăng lên mạng xã hội, nam thanh niên ở TP.HCM đã bị CSGT tịch thu xe.

Camera AI 'âm thầm' ghi hình lỗi quen thuộc, hàng loạt người bị phạt nguội bất ngờ

Danh sách các tuyến đường lắp camera AI phạt nguội tại TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

CSGT xe không chính chủ sang tên xe cách sang tên xe giấy tờ xe mua bán xe cũ CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận