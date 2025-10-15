Bốc đầu xe máy rồi nhờ vợ quay clip, nam thanh niên bị CSGT tịch thu xe

Ngày 15.10, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, thông qua nắm tình hình, rà soát trên mạng xã hội TikTok, Đội CSGT số 1 (thuộc PC08) phát hiện tài khoản TikTok có tên T.N, đăng tải một clip ghi lại cảnh bốc đầu xe máy, chạy xe bằng 1 bánh.

Nam thanh niên chạy bốc đầu xe máy nhờ vợ quay clip để đăng lên mạng xã hội ẢNH: PC08

Tài khoản này cũng đăng 1 clip khác có nội dung nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Qua xác minh từ hình ảnh và nội dung đăng tải, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản T.N là V.Q.T. (20 tuổi, quê Cà Mau), hiện làm nghề sửa xe và sinh sống tại tiệm sửa xe ở phường Tân Uyên, TP.HCM.

Đội CSGT số 1 đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.



Qua xác minh, CSGT thông tin, đối với clip bốc đầu xe máy, V.Q.T thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe máy biển số 61K1 - 253xx chạy bằng một bánh từ hướng giao lộ ĐT746 - Phan Đình Phùng về tiệm sửa xe trên đường Phan Đình Phùng vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 30.9.2025.

Video do vợ của T. quay lại, sau đó chính T. đăng tải lên tài khoản TikTok T.N.



CSGT đã tịch thu xe máy, phạt T. 3 triệu và phạt chủ xe máy 9 triệu ẢNH: PC08

Căn cứ điểm b khoản 11 Điều 7 và điểm a khoản 5 Điều 18 Nghị định 168/2024, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với V.Q.T về hành vi "điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh" và "không có giấy phép lái xe".

Tổng mức xử phạt hành chính là 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu xe máy biển số 61K1 - 253xx theo quy định.

Ngoài ra, CSGT cũng lập biên bản xử phạt chủ xe này 9 triệu đồng về hành vi "giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Đối với clip nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe trên đường, V.Q.T khai nhận đoạn video này được sao chép từ trang khác và đăng lại trên tài khoản TikTok của mình, không xác định được người điều khiển và địa điểm.

Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn video, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

CSGT TP.HCM cảnh báo và khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện, cổ vũ hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi bốc đầu, lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.