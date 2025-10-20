CSGT đo nồng độ cồn ban ngày: Cô gái pha bia với nước ngọt vẫn bị phạt

Trong những ngày qua, CSGT TP.HCM đo nồng độ cồn ban ngày một cách nghiêm ngặt. Các tổ tuần tra không chỉ hoạt động vào ban đêm mà còn liên tục tuần tra trên các tuyến đường để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Khi phát hiện người điều khiển xe có biểu hiện nghi vấn, CSGT sẽ yêu cầu dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Đáng chú ý, CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp có nồng độ cồn kịch khung vào ban ngày. Những người vi phạm trình bày đủ lý do "buộc phải uống" như: đi đám tang, đi tân gia, đi đám giỗ, uống giải khát... tất cả đều bị CSGT lập biên bản.

Pha bia với nước ngọt vẫn không thoát được máy đo nồng độ cồn

Trên địa bàn Trạm CSGT Tây Bắc, các tổ tuần tra gồm: CSGT, công an xã, an ninh trật tự cơ sở di chuyển trên các tuyến đường. Đây là địa bàn vùng ven, tình trạng người dân sau khi sử dụng rượu bia vẫn tự lái xe máy còn phức tạp.

Theo số liệu, ngày 19.10, CSGT Tây Bắc lập biên bản phạt 43 trường hợp người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn. Trong đó, nhiều người vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung, thậm chí trên 1,0 mg/lít khí thở. CSGT cũng kiểm tra và phát hiện phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 14 giờ, tổ công tác phát hiện một cô gái chạy xe máy, mắt đỏ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Trước khi thổi nồng độ cồn, cô gái cho biết: "Em đã pha bia vào nước ngọt, uống có một xíu".

Máy đo hiển thị kết quả là 0,112 mg/lít khí thở. Cô gái cười ngượng ngạo: "Em nói thiệt chứ có nói xạo mấy anh đâu". Với mức này, cô gái bị CSGT phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX.

CSGT cũng ghi nhận, có những trường hợp khi dừng xe đôi mắt đã lờ đờ, không trả lời được câu hỏi của CSGT về địa chỉ nhà hay tên của mình.

Vào lúc 14 giờ 45 trên đường ĐT744 (phường Tây Nam), CSGT phát hiện người đàn ông mặc sơ mi trắng chạy xe Vario biển số 68 chạy xe loạng choạng. Sau khi dừng xe, CSGT hỏi: "Anh uống mấy ly rồi?". Người này không trả lời.

Kết quả đo hiển thị kết quả lên tới 1,545 mg/lít khí thở - cao gần gấp 4 lần mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

Bỗng dưng không biết thổi

Trong buổi tuần tra xử lý vi phạm, CSGT Tây Bắc cũng ghi nhận nhiều trường hợp bỗng dưng không biết thổi khi bị CSGT yêu cầu thổi vào máy đo cồn.

Ví dụ trường hợp một người đàn ông áo xanh có vẻ buồn ngủ, khi được CSGT yêu cầu đo cồn tỏ vẻ không hợp tác. CSGT giải thích: "Tôi yêu cầu anh thổi 3 lần, tới lần thứ 3 nếu anh vẫn không thổi thì anh sẽ bị phạt như mức vi phạm nồng độ cồn cao nhất".

Dù CSGT liên tục hướng dẫn, người đàn ông vẫn chỉ đặt miệng vào ống, ngại thổi vì sợ hơi mạnh máy sẽ đo ra nồng độ cồn cao. Kết quả của người này là 0,668 mg/lít khí thở.

Nhiều trường hợp khác có nồng độ cồn kịch khung giải thích chỉ uống một xíu rượu hoặc do tuổi cao nên mong CSGT bỏ qua. Chỉ có 1 trường hợp thừa nhận "uống cả rượu lẫn bia và quên địa chỉ nhà".

Tại địa bàn Đội CSGT Rạch Chiếc, tại các giao lộ đông xe, CSGT kiểm tra ngẫu nhiên người lái xe khi dừng xe chờ đèn đỏ. CSGT đã kiểm tra cả người lái ô tô, xe máy và cả phụ nữ.

Khoảng 12 giờ 35, trên đường số 17 (phường Linh Chuẩn), CSGT yêu cầu dừng xe một người đàn ông quần xắn ống thấp ống cao với ánh mắt mệt mỏi. Người này cho biết tên D., vừa đi đám tang nên anh buộc phải uống 2 lon. Đã đến giờ trưa nên anh dự định chạy xe về nhà nghỉ ngơi thì gặp CSGT đo nồng độ cồn.

Để xử lý có hiệu quả, các tổ tuần tra kiểm soát của CSGT Rạch Chiếc đã di chuyển khắp các tuyến đường trên địa bàn như: Mỹ Phước Tân Vạn (phường Đông Hòa), đường số 5 (phường Linh Xuân), đường Nam Cao (phường Tăng Nhơn Phú)...

