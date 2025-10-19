Danh sách giao lộ ở TP.HCM nơi camera AI bắt lỗi rẽ trái khi đèn đỏ

TP.HCM có 31 camera AI tự động nhận diện vi phạm ở các giao lộ. Hàng loạt người tham gia giao thông đã bị CSGT gửi thông báo phạt nguội từ những lỗi do camera này phát hiện. Trong đó, có những lỗi nhiều người không ngờ, thản nhiên vi phạm mỗi ngày như một thói quen.

Tài xế công nghệ rẽ trái khi đèn đỏ ở Điện Biên Phủ - Trương Định bị camera AI phát hiện ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT TP.HCM, camera AI có khả năng nhận diện các lỗi vi phạm như: đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi vào đường cấm, chở quá số người quy định...

Bên cạnh đó, camera AI có thể phát hiện đám đông, tai nạn giao thông, xe trong danh sách đen (xe trộm cắp, xe liên quan các vụ việc hình sự...).

Camera AI bắt lỗi rẽ trái khi đèn đỏ: Vi phạm như một thói quen

Camera AI bắt lỗi rẽ trái khi đèn đỏ ở giao lộ nào?

CSGT TP.HCM cho biết, 31 camera AI ở các giao lộ đều có khả năng bắt lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, bao gồm hành vi rẽ trái khi đèn đỏ.

31 camera này gắn ở giao lộ dọc các tuyến: Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đặng Thúc Vịnh.

Người đi xe máy rẽ trái khi đèn đỏ ở giao lộ Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh đó, 47 camera do Cục CSGT quản lý, vận hành trên địa bàn TP.HCM cũng có khả năng nhận diện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu. Các camera này chủ yếu lắp dọc tuyến quốc lộ 1 cũ, quốc lộ 22 cũ.

Khi phát hiện vi phạm, hệ thống tự động trích xuất dữ liệu, hiển thị kèm thông tin chủ xe, mức phạt và chuyển về trung tâm chỉ huy để CSGT kiểm duyệt, ra thông báo phạt nguội ngay tức thì.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hệ thống camera AI chủ yếu ghi nhận hành vi rẽ trái khi đèn đỏ ở các giao lộ có đường một chiều. Đáng chú ý, nhiều người tham gia giao thông đang cho rằng hành vi này không vi phạm.

CSGT giải thích, người dân chỉ được rẽ trái khi đèn đỏ ở giao lộ có hộp đèn hoặc biển hiệu phụ cho rẽ trái.

Camera AI bắt lỗi rẽ trái khi đèn đỏ ở giao lộ Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan ẢNH: DIỆU MI

Theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gặp đèn đỏ là cấm đi. Người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng.

Dù vậy, nhiều người dân TP.HCM đang có thói quen rẽ trái khi đèn đỏ ở các giao lộ có đường một chiều và bị camera AI ghi nhận. Cụ thể là tại giao lộ Võ Thị Sáu - Bà Huyện Thanh Quan, Điện Biên Phủ - Trương Định.

Camera AI hoạt động 24/24, ghi nhận tất cả hành vi vi phạm một cách chuẩn xác bất kể thời tiết mưa hay nắng. Hành vi này sẽ bị phạt 5 triệu đồng với xe máy, 19 triệu đồng với ô tô; nhưng theo ghi nhận, người vi phạm chủ yếu là người chạy xe máy.

TP.HCM sẽ có thêm camera AI để phạt nguội, điều tiết giao thông Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra 4 vấn đề thực tiễn cần giải quyết tại TP, trong đó có ùn tắc giao thông. Phòng CSGT xác định kéo giảm ùn tắc, tai nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thời gian tới. Phòng CSGT đã xây dựng phương án và phối hợp các doanh nghiệp thử nghiệm hệ thống giám sát tập trung tích hợp trí tuệ nhân tạo, ưu tiên những nơi là điểm đen về ùn tắc, tai nạn để phân luồng giao thông. CSGT cũng phối hợp các công ty viễn thông bổ sung hệ thống camera AI vào công tác trích xuất dữ liệu vi phạm qua hình ảnh. Hình ảnh thu thập từ các hệ thống camera, công nghệ AI sẽ phân tích hành vi vi phạm cụ thể để hoàn thành và gửi thông báo vi phạm về chủ phương tiện yêu cầu chấp hành quyết định.



