Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT xử lý, lập biên bản 1 nam thanh niên tại TP.HCM, thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Nhiều người đặt câu hỏi: người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản?

Theo nội dung đoạn clip, người cầm điện thoại quay CSGT hỏi tên của cán bộ này. Sau khi trả lời, cán bộ yêu cầu nam thanh niên quay cả hình ảnh chiếc xe máy liên quan vụ việc.

Cuộc đối thoại của nam thanh niên và CSGT bỗng được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH CẮT TỪ CLIP

Người này tiếp tục yêu cầu cảnh sát cơ động cho xem bảng tên. Cảnh sát cơ động cho rằng, nam thanh niên cần đưa chìa khóa xe để tổ công tác mở yên xe kiểm tra số khung, số máy, phối hợp làm việc.

CSGT hỏi: "Anh sử dụng hình ảnh của tôi để làm gì. Tôi đồng ý chưa mà anh quay?". Nam thanh niên đáp: "Người dân có quyền giám sát".

Không đồng ý, CSGT nói: "Nhưng anh là người vi phạm, tôi đang làm việc trực tiếp với anh. Anh không được giám sát tôi. Tôi yêu cầu anh mở yên xe để tôi kiểm tra số khung, số máy được không?".

CSGT cũng đề nghị nam thanh niên lấy hết đồ trong xe để CSGT tạm giữ xe. Vụ việc thu hút một số người dân theo dõi.

Người dân được quay clip giám sát CSGT nhưng phải đáp ứng một số yêu cầu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoạn clip nhận từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu lượt xem trên các kênh đăng tải. Nhiều người xem clip nhận xét, xe máy liên quan vụ việc giống xe độ và thắc mắc: "CSGT đã sai chỗ nào mà đăng clip lên mạng?".

Bên cạnh đó, một số người cho rằng có thể nam thanh niên xem mạng xã hội quá 180 phút nên không biết đúng sai thế nào đã quay phim. Người dùng mạng xã hội cũng nhận ra, chiếc xe này của 1 nam thanh niên đi cùng, không phải của người quay clip nên người quay rất "mạnh miệng".

Quay clip giám sát CSGT xử lý vi phạm có được không?

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc trong đoạn clip đã xảy ra vài năm trước. Tuy nhiên, mấy ngày qua, đoạn clip này xuất hiện trở lại và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận.

Người làm việc trực tiếp với CSGT có thể quay clip, ghi âm nhưng không được đưa thẳng điện thoại, máy quay vào mặt CSGT ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Liên quan nội dung người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT xử lý hay không, lãnh đạo một đội CSGT cho biết, Thông tư 46/2024 của Bộ Công an quy định, người dân có thể giám sát thông qua các hình thức sau:

Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng;



Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật;



Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ;



Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;



Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.



Thông tư này cũng quy định, việc giám sát của người dân phải bảo đảm các điều kiện sau:

Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ;



Không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan;



Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.



Trong đó, khu vực thực thi công vụ là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự. Khu vực thực thi công vụ phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Do đó, người làm việc trực tiếp với CSGT có thể quay clip giám sát CSGT, nhưng cần lưu ý: việc quay phim, ghi âm không ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ.

Các trường hợp quay clip, sau đó đăng lên mạng vì mục đích xuyên tạc sự thật... có thể phải đối mặt các tình huống pháp lý ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT giải thích, người làm việc trực tiếp với CSGT có thể quay clip, ghi âm nhưng không được đưa thẳng điện thoại, máy quay vào mặt CSGT cũng như những hình thức khác cản trở CSGT thực hiện nhiệm vụ. Người quay cũng cần tôn trọng quyền riêng tư bằng cách thông báo cho CSGT khi đang quay phim.

CSGT lưu ý, các trường hợp quay clip, sau đó đăng lên mạng vì mục đích xuyên tạc sự thật... có thể phải đối mặt các tình huống pháp lý sau đó.

"Những người không liên quan đến quá trình làm việc nếu ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của CSGT đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của CSGT hoặc cố tình chống đối khi CSGT ngăn chặn thực hiện hành vi ghi âm, ghi hình có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ", CSGT nhấn mạnh.