Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/10/2025 14:34 GMT+7

Trong quá trình bị lập biên bản, nhiều người vi phạm quay clip giám sát CSGT và đăng lên mạng xã hội sau đó. Hành vi này đúng hay sai, quy định hiện hành thế nào?

Mạng xã hội đang chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh CSGT xử lý, lập biên bản 1 nam thanh niên tại TP.HCM, thu hút nhiều lượt xem, bình luận. Nhiều người đặt câu hỏi: người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản?

Theo nội dung đoạn clip, người cầm điện thoại quay CSGT hỏi tên của cán bộ này. Sau khi trả lời, cán bộ yêu cầu nam thanh niên quay cả hình ảnh chiếc xe máy liên quan vụ việc.

Người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản? - Ảnh 1.

Cuộc đối thoại của nam thanh niên và CSGT bỗng được chia sẻ trên mạng xã hội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Người này tiếp tục yêu cầu cảnh sát cơ động cho xem bảng tên. Cảnh sát cơ động cho rằng, nam thanh niên cần đưa chìa khóa xe để tổ công tác mở yên xe kiểm tra số khung, số máy, phối hợp làm việc.

CSGT hỏi: "Anh sử dụng hình ảnh của tôi để làm gì. Tôi đồng ý chưa mà anh quay?". Nam thanh niên đáp: "Người dân có quyền giám sát".

Không đồng ý, CSGT nói: "Nhưng anh là người vi phạm, tôi đang làm việc trực tiếp với anh. Anh không được giám sát tôi. Tôi yêu cầu anh mở yên xe để tôi kiểm tra số khung, số máy được không?".

CSGT cũng đề nghị nam thanh niên lấy hết đồ trong xe để CSGT tạm giữ xe. Vụ việc thu hút một số người dân theo dõi.

Người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản? - Ảnh 2.

Người dân được quay clip giám sát CSGT nhưng phải đáp ứng một số yêu cầu

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đoạn clip nhận từ vài trăm ngàn đến hơn 10 triệu lượt xem trên các kênh đăng tải. Nhiều người xem clip nhận xét, xe máy liên quan vụ việc giống xe độ và thắc mắc: "CSGT đã sai chỗ nào mà đăng clip lên mạng?".

Bên cạnh đó, một số người cho rằng có thể nam thanh niên xem mạng xã hội quá 180 phút nên không biết đúng sai thế nào đã quay phim. Người dùng mạng xã hội cũng nhận ra, chiếc xe này của 1 nam thanh niên đi cùng, không phải của người quay clip nên người quay rất "mạnh miệng".

Quay clip giám sát CSGT xử lý vi phạm có được không?

Theo xác minh của PV Thanh Niên, sự việc trong đoạn clip đã xảy ra vài năm trước. Tuy nhiên, mấy ngày qua, đoạn clip này xuất hiện trở lại và nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận.

Người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản? - Ảnh 3.

Người làm việc trực tiếp với CSGT có thể quay clip, ghi âm nhưng không được đưa thẳng điện thoại, máy quay vào mặt CSGT

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Liên quan nội dung người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT xử lý hay không, lãnh đạo một đội CSGT cho biết, Thông tư 46/2024 của Bộ Công an quy định, người dân có thể giám sát thông qua các hình thức sau:

  • Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng;
  • Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật;
  • Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ;
  • Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;
  • Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thông tư này cũng quy định, việc giám sát của người dân phải bảo đảm các điều kiện sau:

  • Không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ;
  • Không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
  • Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong đó, khu vực thực thi công vụ là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự. Khu vực thực thi công vụ phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

Do đó, người làm việc trực tiếp với CSGT có thể quay clip giám sát CSGT, nhưng cần lưu ý: việc quay phim, ghi âm không ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi công vụ.

Người vi phạm có được quay clip giám sát CSGT lập biên bản? - Ảnh 4.

Các trường hợp quay clip, sau đó đăng lên mạng vì mục đích xuyên tạc sự thật... có thể phải đối mặt các tình huống pháp lý

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT giải thích, người làm việc trực tiếp với CSGT có thể quay clip, ghi âm nhưng không được đưa thẳng điện thoại, máy quay vào mặt CSGT cũng như những hình thức khác cản trở CSGT thực hiện nhiệm vụ. Người quay cũng cần tôn trọng quyền riêng tư bằng cách thông báo cho CSGT khi đang quay phim.

CSGT lưu ý, các trường hợp quay clip, sau đó đăng lên mạng vì mục đích xuyên tạc sự thật... có thể phải đối mặt các tình huống pháp lý sau đó.

"Những người không liên quan đến quá trình làm việc nếu ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của CSGT đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của CSGT hoặc cố tình chống đối khi CSGT ngăn chặn thực hiện hành vi ghi âm, ghi hình có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ", CSGT nhấn mạnh.

Tin liên quan

Biển báo 'núp lùm' ở TP.HCM: Người đi đường dễ vi phạm dù không cố ý

Biển báo 'núp lùm' ở TP.HCM: Người đi đường dễ vi phạm dù không cố ý

Nhiều biển báo 'núp lùm' ở TP.HCM bị che khuất bởi cây xanh, mái hiên, biển hiệu khiến người đi đường dễ vi phạm dù không cố ý.

CSGT đo nồng độ cồn ban ngày: Cô gái pha bia với nước ngọt vẫn bị phạt

Phụ nữ đi nộp phạt giao thông ngày 20.10 bất ngờ được CSGT tặng hoa

Khám phá thêm chủ đề

CSGT giám sát CSGT quay clip CSGT Người Vi Phạm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận