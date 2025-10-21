Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Biển báo 'núp lùm' ở TP.HCM: Người đi đường dễ vi phạm dù không cố ý

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
21/10/2025 06:00 GMT+7

Nhiều biển báo 'núp lùm' ở TP.HCM bị che khuất bởi cây xanh, mái hiên, biển hiệu khiến người đi đường dễ vi phạm dù không cố ý.

Trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM đang xảy ra thực trạng những biển báo "núp lùm" sau các mái hiên, dù của hàng quán, đèn tín hiệu nằm lọt thỏm sau tủ hàng ven đường...

Thậm chí, có nơi biển báo lắp đặt sai vị trí hoặc thiếu đồng bộ với vạch kẻ đường, khiến người tham gia giao thông đôi khi đi đúng cũng thành sai.

Những bất cập tưởng chừng nhỏ nhưng lại khiến người tham gia giao thông lúng túng, dễ vô tình vi phạm, có thể bị CSGT phạt. Điều này không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong công tác quản lý, duy tu hệ thống hạ tầng giao thông đô thị.

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 1.

Biển báo trên đường Đỗ Tấn Phong, hướng giao nhau đường Hoàng Văn Thụ có biển cấm rẽ trái và đi thẳng nhưng bị che khuất bởi mái che

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 2.

Giao lộ này ở TP.HCM thường xuyên có các xe rẽ trái dù có biển cấm rẽ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 3.

Người tham gia giao thông chỉ có thể nhìn thấy biển này khi đã dừng ngay sát giao lộ và phải ngước lên quan sát. Điều này quá muộn để kịp điều chỉnh hướng đi. Hệ quả là hàng loạt xe máy vẫn liên tục rẽ trái, dẫn đến vi phạm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mong sớm xử lý biển báo "núp lùm"

Đây là ý kiến chung của nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên sau tuyến bài "Ma trận" vạch kẻ đường, biển báo được đăng tải.

Bạn đọc Trần Nguyệt Thu nêu ý kiến: "Bảng chỉ dẫn mới ra liên tục làm người tham gia giao thông rất khó nhận diện, nhiều bảng chỉ dẫn bị cây che khuất hoặc mái hiên, bảng hiệu che. Rất mong cơ quan chức năng có quy định cụ thể độ cao, nơi đặt bảng hiệu phải có giới hạn nhất định, tránh trùng lắp bảng chỉ dẫn giao thông".

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 4.

Cây dù của hàng quán che khuất biển báo giao thông trên đường Nguyễn Xí, đoạn giao đường Nơ Trang Long

ẢNH: NHẬT THỊNH

Bạn đọc Trường An cũng nêu rằng, có nhiều biển báo, đèn giao thông bị nhánh cây che khuất ở các giao lộ đường Lý Chiêu Hoàng (phường Bình Phú). Do đó, anh rất mong cơ quan chức năng sớm xử lý.

Tương tự, bạn đọc Thy Trang cho biết ở phường Bình Hưng Hòa, đường thì nhỏ nhưng kẻ vạch liền vàng, trong khi đó vỉa hè lấn chiếm, ô tô vượt xe cũng rất dễ vi phạm vì đè vạch.

Đánh giá về tình trạng vạch kẻ đường chằng chịt như "ma trận" ở nút giao An Phú, anh Lã Quang cho rằng, lỗi ở đây là do đơn vị thi công tự kẻ đường mà không có các nhà quản lý, nhà chuyên môn hướng dẫn, nên xảy ra hiện tượng này.

"Một số tuyến đường khi làm xong bị sai về biển báo, vạch kẻ đường... đến khi có phản ánh thì mới cho điều chỉnh lại", anh Lã Quang nói.

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 5.

Cây xanh, biển quảng cáo che khuất biển báo trên đường Phan Đình Phùng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều bạn đọc khác cho rằng, cơ quan chức năng cần tăng cường xử phạt các hành vi lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, và vứt rác bừa bãi. Đây là những biện pháp cần thiết để góp phần xây dựng giao thông văn minh, an toàn hơn.

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 6.

Người dân cho rằng cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè thì mới góp phần giải quyết được tình trạng biển báo "núp lùm"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Biển báo núp lùm ở TP . HCM gây khó khăn cho người tham gia giao thông - Ảnh 7.

Biển báo "núp lùm" sau biển quảng cáo của nhà dân bên đường. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Kiệm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những ý kiến thẳng thắn, xác đáng từ bạn đọc cho thấy mong mỏi chung: giao thông không chỉ cần người dân chấp hành đúng luật, mà còn cần hạ tầng đồng bộ, rõ ràng, dễ hiểu. "Ma trận" vạch kẻ đường, biển báo sẽ chỉ thực sự được xóa bỏ khi cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, xử lý các bất cập tồn tại lâu nay.

Theo các chuyên gia nghiên cứu giao thông, tình trạng triển khai thiếu đồng bộ, chậm khắc phục những bất cập về biển báo, vạch kẻ đường ở một số nơi, khiến người dân lúng túng, dễ vi phạm dù không cố ý.

