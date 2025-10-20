Giá bất động sản Hà Nội, TP.HCM đắt đỏ thuộc top 8 thế giới

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20.10, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 31/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025. Theo đánh giá của Chính phủ, cơ cấu lại ngân sách, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước đã đạt các kết quả tích cực.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc báo cáo tại Quốc hội chiều 20.10 ẢNH: GIA HÂN

Các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả quản lý nhà nước; giảm tối thiểu 10% số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Phó thủ tướng, thị trường tài chính; thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản; thị trường lao động; thị trường KH-CN từng bước được chuẩn hóa. Công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ, khắc phục những bất cập, vướng mắc và tạo nền tảng cho sự phát triển chung của nền kinh tế...

Việc phát triển lực lượng doanh nghiệp còn có những hạn chế nhất định. Các ngành kinh tế chưa có chuyển dịch mạnh mẽ về tăng năng suất, nhất là khu vực công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng. Các loại thị trường hoạt động chưa thực sự đạt hiệu quả cao, đảm bảo điều kiện phát triển bền vững...

Đáng chú ý, thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội cho biết, mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, nhưng tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc cơ cấu lại nền kinh tế nhìn chung chưa tạo được những chuyển biến rõ nét về mô hình tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính nền tảng như nâng cao năng suất lao động, phát triển doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao...

Cơ quan thẩm tra của Quốc hội đánh giá, thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản đã có chuyển biến tích cực, cùng các quy định về quy hoạch, giá đất, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn thiếu ổn định, cơ cấu nguồn cung mất cân đối khi tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, trong khi nguồn nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp với thu nhập đại đa số người dân còn rất hạn chế. Khung pháp lý dù đã được điều chỉnh nhưng vẫn còn vướng mắc.

"Giá bất động sản tại Hà Nội và TP.HCM tăng nhanh, nằm trong top 8 trong số 220 thành phố lớn trên thế giới về mức độ đắt đỏ của bất động sản so với thu nhập, gây sức ép lên mục tiêu phát triển thị trường lành mạnh", báo cáo nêu rõ.

Theo ước tính tham khảo của Numbeo (Công ty chuyên đánh giá mức sống tại các thành phố trên thế giới), chỉ số giá bất động sản trên thu nhập tại Hà Nội đạt 30,1, TP.HCM là 30,8. Theo đó, mỗi người dân có thu nhập trung bình phải mất trên 30 năm mới có thể mua được 1 căn nhà có mức giá trung bình ở Hà Nội và TP.HCM.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị Chính phủ đánh giá rõ hiệu quả triển khai luật Đất đai năm 2024, việc vận hành hệ thống theo dõi, giám sát quản lý đất đai, công khai thông tin quy hoạch, giá đất, khắc phục tình trạng thủ tục hành chính đất đai còn gây phiền hà cho người dân.