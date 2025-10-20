Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chính phủ sẽ trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ vướng mắc luật Đất đai

Mai Hà
Mai Hà
20/10/2025 16:25 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 339/NQ-CP về dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

Trước đó, theo tờ trình của Bộ NN-MT, mục đích ban hành nghị quyết nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách đất đai. Tháo gỡ kịp thời những "điểm nghẽn", vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất...

Chính phủ sẽ trình Quốc hội nghị quyết tháo gỡ vướng mắc luật Đất đai- Ảnh 1.

Chính phủ sẽ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai luật Đất đai

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai như: quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Đồng thời, quy định về nguyên tắc định giá đất, thời điểm thu thập thông tin, phương pháp định giá đất; bảng giá đất; hệ số điều chỉnh giá đất…

Tại Nghị quyết 339, Chính phủ cho phép kế thừa các kết quả, nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung luật Đất đai tại hồ sơ dự án luật sửa đổi đã trình Chính phủ của Bộ NN-MT; không đưa vào nghị quyết của Quốc hội nội dung về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Chính phủ thông qua nội dung dự thảo nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai như đề nghị của Bộ NN-MT. 

Đề xuất áp dụng bảng giá đất cho từng loại đất

Điểm đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết là Chính phủ đề xuất áp bảng giá đất theo từng loại đất, khu vực, vị trí được áp dụng để tính tiền nghĩa vụ tài chính, tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thay cho việc xác định giá đất cụ thể.

Về thu hồi đất, bên cạnh các trường hợp đã được quy định trong luật Đất đai, dự thảo bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Thứ nhất, thu hồi đất để thực hiện dự án trong khu thương mại tự do, dự án trong trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ hai, trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đã hết thời hạn phải hoàn thành việc thỏa thuận hoặc hết thời gian gia hạn phải hoàn thành thỏa thuận mà đã thỏa thuận được trên 75% diện tích đất và trên 75% số lượng người sử dụng đất thì HĐND cấp tỉnh xem xét, thông qua việc thu hồi phần diện tích đất còn lại để giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Thứ ba, thu hồi đất để tạo quỹ đất thanh toán dự án theo hợp đồng BT, cho thuê đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh đối với trường hợp tổ chức đang sử dụng đất mà Nhà nước thu hồi đất quy định tại điều 78 và điều 79 luật Đất đai.

Dự thảo nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10 này. 

Xem thêm bình luận