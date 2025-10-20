Vạch kẻ đường, biển báo: Làm cho rõ, đi cho đúng !

R À SOÁT CÁC VỊ TRÍ

Trong cuộc họp giữa Cục CSGT (C08, Bộ Công an), Cục Đường bộ VN và Cục Đăng kiểm VN mới đây, thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, đề xuất một số giải pháp tổ chức giao thông. Ông Bình cho rằng cần sơn, kẻ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, ký hiệu trên mặt đường để người tham gia giao thông dễ nhận biết và chấp hành. Ông Bình đề xuất rà soát lại các vị trí đặt biển báo bảo đảm đủ điều kiện hiệu lực của biển báo, độ sắc nét của biển báo, khoảng cách đặt biển báo không bị che khuất, tránh chồng chéo gây khó nhìn và nhận biết với người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, Cục trưởng C08 nêu ý kiến, cần có nghiên cứu cụ thể về trồng cây ở giữa đường, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc. Cần xem xét lại khoảng cách, vị trí của các cây ở dải phân cách giữa và ở hành lang an toàn của đường cao tốc, hoặc thay bằng dải phân cách cứng đủ độ cao để tránh bị đèn pha ngược chiều chiếu vào.

Biển báo bị biển quảng cáo che khuất trên đường Phan Đình Phùng ẢNH: NHẬT THỊNH

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhận xét, việc kẻ phân làn giao thông trên đường phố một làn đường 3,75 m là rộng so với kích thước của phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, tình trạng xe dàn hàng ngang đi hàng 3 - 4 hoặc tham gia giao thông theo kiểu điền vào chỗ trống, gây ùn tắc kéo dài. Do đó, cần tổ chức lại làn đường trong phố, mỗi làn từ 3,3 - 3,5 m, tất cả xe máy đi hết bên phải thì sẽ an toàn hơn.

"Cần nghiên cứu để tổ chức giao thông trên cơ sở những hạ tầng đang tồn tại, bố trí phân làn đường, cấm và hạn chế phương tiện cho phù hợp. Nghiên cứu để tổ chức giao thông đối với các tuyến có đủ làn đường theo hướng tách làn đối với ô tô và xe máy; nghiên cứu để hạn chế xe khách, xe tải không lưu thông tại làn sát dải phân cách giữa", thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đề xuất.

Cục trưởng C08 cũng cho hay, người dân phản ánh về việc sửa chữa đường quá lâu, dẫn tới tình trạng kẹt xe kéo dài. Các đơn vị liên quan cần nghiên cứu khắc phục theo hướng tập trung sửa chữa nhanh nhất để cho phương tiện lưu thông an toàn. Với giao thông nông thôn, ông dẫn chứng thực trạng lối mở, không có đèn tín hiệu nên người điều khiển phương tiện xuyên ngang, dễ dẫn đến tai nạn giao thông.

Biển báo bị che khuất không thể quan sát từ xa, hàng loạt xe vi phạm mà không hay biết ẢNH: NHẬT THỊNH

G IAO CẤP XÃ QUẢN LÝ

PGS-TS - đại tá Lê Huy Trí, Phó viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát (Học viện Cảnh sát nhân dân), đánh giá cao đề xuất của Cục CSGT về việc tổng rà soát hệ thống biển báo, sơn lại vạch kẻ đường, kiểm tra tính hiệu lực và độ rõ ràng của các chỉ dẫn giao thông. Ông Trí nhìn nhận đây là công việc cần thực hiện thường xuyên, không nên đợi đến khi có phản ánh mới xử lý. Khi biển báo rõ ràng, dễ quan sát, người dân sẽ tuân thủ tốt hơn, đồng thời giảm tình trạng "bị phạt oan" gây bức xúc trong dư luận.

Theo đại tá Lê Huy Trí, vạch kẻ đường và biển báo không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là ngôn ngữ pháp luật trên đường, đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng hành vi tham gia giao thông. Vì vậy, công tác rà soát, điều chỉnh cần chủ động, kịp thời, phù hợp với thực tế hạ tầng đang thay đổi nhanh chóng tại nhiều đô thị.

Để kéo giảm tai nạn giao thông, ông nhấn mạnh vai trò của việc tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ tâm lý chủ quan, cho rằng lỗi nhỏ, không gây hậu quả, trong khi lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Hàng loạt biển báo trên đường phố bị “vô hiệu” vì hàng quán căng dù che khuất ẢNH: NHẬT THỊNH

PGS-TS Lê Huy Trí cũng ủng hộ việc ứng dụng công nghệ như camera giám sát, trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện và xử lý vi phạm; đồng thời cho rằng việc nghiên cứu phân làn riêng cho xe máy và ô tô ở các tuyến đường đủ điều kiện là cần thiết, giúp giảm xung đột giao thông, nâng cao tính an toàn và hiệu quả quản lý.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết trong tổ chức giao thông đô thị, vạch kẻ đường và biển báo là các "tín hiệu" thiết yếu, giúp người tham gia giao thông dễ dàng nhận biết làn đường, hướng đi, khu vực dừng đỗ hay những vị trí nguy hiểm cần tránh.

Để giải quyết nhanh chóng những bất cập về hạ tầng giao thông như: vạch kẻ đường, biển báo hiệu, cây xanh gãy đổ cản trở giao thông…, TP.HCM đang có kế hoạch phân cấp thêm cho các địa phương cấp xã trong quản lý hệ thống giao thông tại địa bàn. Biện pháp này được kỳ vọng tăng tính chủ động, linh hoạt và kịp thời trong công tác duy tu, bảo dưỡng.

"Bảo đảm hệ thống biển báo, vạch kẻ đường rõ ràng là nhiệm vụ quan trọng trong quản lý hạ tầng giao thông. Đây là một trong những giải pháp để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố", ông Đỗ Ngọc Hải nhấn mạnh.

Q UAN TRỌNG LÀ Ý THỨC NGƯỜI DÂN

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, ông Đỗ Ngọc Hải cho rằng điều quan trọng không kém là nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức giao thông cho người dân. Việc nắm rõ các quy định cơ bản, từ ý nghĩa biển báo, vạch kẻ đường cho đến cách di chuyển trong làn hợp lý là nền tảng để người điều khiển phương tiện lưu thông an toàn, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Thế nhưng, những vi phạm giao thông tưởng chừng "rất cơ bản" lại đang diễn ra tràn lan trên đường phố TP.HCM, điển hình là tình trạng xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè. Đây là hành vi ai cũng biết là sai, nhưng vẫn cố tình lặp lại như một "thói quen xấu" được ngầm chấp nhận. Nhiều người biện minh do kẹt xe, trễ giờ làm, đoạn đường ngắn… nên "lách" tạm lên vỉa hè. Nhưng vỉa hè không phải là phần đường của xe máy, việc "đi tắt cho nhanh" cũng là nguyên nhân gây rối loạn trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Lê Huy Trí nhận xét, thói quen vi phạm kiểu "lỗi nhỏ, không đáng kể" chính là biểu hiện của sự chủ quan nguy hiểm. Khi hành vi sai được lặp đi lặp lại mà không bị nhắc nhở hoặc xử phạt nghiêm, nó trở thành lệch chuẩn, khiến nỗ lực cải thiện giao thông trở nên vô nghĩa.

Do đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường chế tài xử phạt mạnh tay hơn, không chỉ dừng lại ở nhắc nhở. "Mức phạt đủ mạnh sẽ răn đe hiệu quả, buộc người vi phạm phải thay đổi hành vi, như bài học từ chiến dịch xử lý vi phạm nồng độ cồn đã cho thấy rất rõ", ông Trí phân tích.