'Lớp học mở' về an toàn giao thông

Bên trong hội trường, sinh viên được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn do lực lượng công an hướng dẫn. Từng tình huống thực tế được đưa ra, từ việc xử lý khi có người băng qua đường, giữ khoảng cách an toàn cho đến cách đội mũ bảo hiểm đúng chuẩn. Nhiều tân sinh viên lần đầu rời quê lên thành phố học tập, cũng là lần đầu tự mình điều khiển phương tiện đi học, đặc biệt quan tâm hoạt động này.

Trần Thu Hường, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Kinh tế - Luật, chia sẻ: "Buổi tập huấn giúp em hiểu rõ hơn những điều tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng. Ở quê, tụi em ít khi được học thực tế thế này. Giờ sống ở môi trường mới, tự đi học bằng xe máy, em thấy mình cần cẩn thận và có trách nhiệm hơn với bản thân và người khác".

Không khí bên ngoài hội trường cũng sôi động không kém. Trong đó gian trưng bày thiết bị của lực lượng cảnh sát giao thông thu hút rất đông sinh viên. Nguyễn Văn Quang, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, cho biết: "Em rất ấn tượng với cách tổ chức vì vừa vui vừa học được nhiều. Các anh chị công an nói chuyện dễ hiểu, chia sẻ thực tế, chân thực. Em nhớ nhất phần hướng dẫn phân biệt các loại xe điện - vì nhiều bạn trong số tụi em vẫn chưa biết xe nào cần bằng lái, xe nào không".

Các bạn trẻ tìm hiểu, trao đổi về ý nghĩa các biển báo giao thông trong thực tế ẢNH: VŨ HOÀI PHƯƠNG

Một khu vực cũng thu hút các bạn trẻ là những trò chơi nhỏ như đố vui giao thông, nhận diện biển báo, ghép ký hiệu an toàn... Sinh viên được trực tiếp chơi trò chơi và được lực lượng công an giải thích, kể lại những câu chuyện thực tế trên đường, khiến nhiều bạn thích thú.

Ngoài các hoạt động tìm hiểu luật giao thông qua trò chơi, ngày hội còn có khu vực trải nghiệm thực tế kỹ năng lái xe an toàn. Tại đây, đoàn viên và sinh viên được hướng dẫn tư thế lái xe đúng, cách xử lý tình huống khi di chuyển trên đường đông, cũng như nhận voucher thay nhớt xe miễn phí từ đơn vị đồng hành. Những phần quà thiết thực này khuyến khích người trẻ chú ý hơn đến việc bảo dưỡng xe và lái xe an toàn hằng ngày.

Tại ngày hội, anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành Đoàn TP.HCM, cho rằng chương trình được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các tân sinh viên lần đầu đặt chân đến giảng đường đại học tại TP.HCM. Hoạt động không chỉ giúp các bạn trang bị kiến thức, kỹ năng, hình thành thói quen đúng và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn, hiện đại của thành phố.