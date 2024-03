Đại úy cảnh sát giao thông có nhiều sáng kiến hay

Năm 2023, Đại úy Nguyễn Minh Tiến được Bộ Công an tuyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2019 - 2023", là "Gương thanh niên sống đẹp TP.HCM năm 2023". Anh nhiều lần nhận bằng khen của T.Ư Đoàn, UBND TP.HCM, Giám đốc Công an TP.HCM… nhờ thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quá trình công tác, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.