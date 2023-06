Cảnh sát giao thông lái xe đặc chủng chở thí sinh ngủ quên đi thi

Tặng móc chìa khóa tuyên truyền pháp luật

Theo đại úy Trần Khánh Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Kon Tum, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, đơn vị cũng bố trí lực lượng làm nhiệm vụ, hỗ trợ các thí sinh đến dự thi.

Ngoài các hoạt động tình nguyện, Tuổi trẻ Đoàn khối An ninh nhân dân, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum còn làm móc khóa tuyên truyền pháp luật để tặng cho các thí sinh cũng như phụ huynh.

Móc chìa khóa với những thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ĐỨC NHẬT

"Lứa tuổi học sinh với nhận thức, kỹ năng sống còn hạn chế, dẫn đến việc rất nhiều em là nạn nhân của các loại tội phạm trên không gian mạng. Từ thực trạng đó, Tuổi trẻ Đoàn khối An ninh nhân dân, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum đã nảy ra sáng kiến làm móc chìa khóa an ninh để phát cho học sinh", đại úy Duy nói.

Theo đó, trên mỗi móc chìa khóa sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh. Ngoài ra, trên mỗi móc chìa khóa còn ghi chú địa chỉ, mã QR các kênh mạng xã hội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của cơ quan công an để học sinh có thể liên hệ nếu cần tư vấn, hỗ trợ.

Dự kiến trong đợt tiếp sức mùa thi này, Tuổi trẻ Đoàn khối An ninh nhân dân, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Kon Tum sẽ tặng 1.500 móc khóa an ninh cho các thí sinh lẫn phụ huynh. Đây được xem là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tuyên truyền pháp luật cũng như khuyến cáo người dân cảnh giác trước các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao.