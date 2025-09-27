Xóa vạch kẻ đường như ma trận ở nút giao An Phú

Thời gian qua, hình ảnh vạch kẻ đường chằng chịt như ma trận ở nút giao An Phú được chia sẻ trên mạng xã hội nhận nhiều ý kiến của người tham gia giao thông. Nhiều tài xế tới đây như bị lạc vào mê cung, không biết đi theo làn nào bởi vạch kẻ đan xen chi chít trên mặt đường.

Một số người ví tham gia giao thông qua nút giao An Phú này như "giải ma trận", mỗi lần đi qua "căng như dây đàn"...

Ma trận vạch kẻ ở nút giao An Phú nhận nhiều ý kiến của người tham gia giao thông vì bị hoa mắt, không biết đi thế nào ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các vạch kẻ đường chằng chịt ở nút giao An Phú đã được xóa để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các vạch kẻ đường màu trắng với đủ lối rẽ, hướng đi chồng chéo vào nhau khiến người đi đường lúng túng.

Lượng xe qua nút giao An Phú rầm rập cả ngày ẢNH: NHẬT THỊNH

Nút giao An Phú nhìn từ trên cao chẳng khác nào một tấm "bản đồ mê cung" ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, thời gian vừa qua, trong quá trình thi công dự án Xây dựng nút giao thông An Phú do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố làm chủ đầu tư còn tồn tại nhiều bất cập.

Trong đó, mặt đường khu vực thi công tại nút giao An Phú đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đường Lương Định Của, đường Mai Chí Thọ bị hư hỏng, vạch sơn chỉ hướng tại giao lộ chưa xóa hết, gây khó khăn cho việc lưu thông.

Tài xế lúng túng trước hàng loạt vạch trắng chồng chéo ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước tình trạng này, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư chấn chỉnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Đi sai cũng sợ, đi đúng cũng lo là tâm trạng chung của nhiều tài xế qua nút giao An Phú ẢNH: NHẬT THỊNH

Nút giao này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản chấn chỉnh, đồng thời phối hợp Công an TP.HCM, chính quyền địa phương kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư khắc phục sửa chữa.

Về hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại khu vực nút giao An Phú, Sở Xây dựng đã tính toán và có 8 phương án hoạt động đèn tín hiệu giao thông tại nút giao An Phú để điều chỉnh phù hợp với từng thời điểm trong ngày.

Đơn vị này thông tin thêm, từ ngày 1.1.2025, việc điều chỉnh hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông được giao cho Công an TP.HCM thực hiện theo luật Trật tự An toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM, chủ đầu tư dự án để điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao này cho phù hợp với từng giai đoạn thi công của dự án Xây dựng nút giao thông An Phú.

Những vạch kẻ đường chằng chịt đã được xóa để người dân tham gia giao thông thuận tiện hơn ẢNH: DIỆU MI

Vạch kẻ đường chằng chịt vừa được xóa vẫn còn dấu trên đường ẢNH: DIỆU MI

Đối với tình trạng thi công kéo dài tại dự án xây dựng nút giao thông An Phú, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND TP.HCM xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công của dự án.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng chỉ đạo Phòng Kiểm tra chuyên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thi công của chủ đầu tư, nhà thầu thi công.