Nút giao An Phú liên tục ùn ứ: CSGT hướng dẫn cách vào cao tốc Long Thành

Những ngày qua, nút giao An Phú liên tục xảy ra ùn ứ cục bộ. Đây là khu vực di chuyển vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đang thi công công trình nút giao An Phú.

Mật độ phương tiện tại khu vực này rất cao, nhiều biển báo cấm, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có hướng dẫn di chuyển để tránh kẹt xe.

Theo CSGT Cát Lái, nếu di chuyển trên tuyến đường Mai Chí Thọ theo hướng hầm sông Sài Gòn về nút giao An Phú người điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông cần chú ý các biển báo giao thông quan trọng đã có hiệu lực tại nút giao An Phú để luôn có một hành trình nhanh chóng an toàn và giảm áp lực giao thông.

Nút giao An Phú thường xuyên ùn ứ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, gần đây có các biển báo:

- Cấm rẽ trái vào đường Lương Định Của

- Cấm quay đầu tại khu vực này đối với các loại xe cơ giới

- Cấm rẽ phải tất cả các phương tiện giao thông (từ 3 làn bên trái của tuyến)

Đội CSGT Cát Lái lưu ý, người điều khiển phương tiện đặc biệt chú ý đến các biển báo trên để tránh vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông.



Cách tránh kẹt xe ở nút giao An Phú

Theo CSGT, để thuận tiện cho việc di chuyển, người dân nên chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, tránh đi vào các điểm cấm rẽ trái và quay đầu.



Lộ trình thay thế cụ thể như sau:

Đối với biển báo cấm rẽ trái vào Lương Định Của:

- Tại các nút giao đường: Mai Chí Thọ - Tố Hữu, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Não: Rẽ trái vào các đường Tố Hữu, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Não để đi vào đường Lương Định Của.

- Tại nút giao đường Mai Chí Thọ - Trần Quý Kiên quay đầu vào làn bên trong đến đường An Tư Công Chúa rẽ phải về đường Lương Định Của.

Đối với biển báo cấm rẽ phải vào đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây:

Để di chuyển vào đường dẫn cao tốc, người điều khiển phương tiện cần di chuyển vào các làn bên phải của đường Mai Chí Thọ để vào đường dẫn cao tốc, tránh xung đột hướng di chuyển.

CSGT Cát Lái sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn TP, có thể liên hệ qua: Số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693 187.521

Số điện thoại đường dây nóng (hotline): 0326 08.08.08

Địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn Hoặc trang Zalo official account "Phòng Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh" để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.