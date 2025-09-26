Sở Xây dựng: Vạch kẻ đường, biển báo ở TP.HCM rõ ràng, đúng quy chuẩn

Thông tin về hệ thống vạch kẻ đường, biển báo giao thông tại TP.HCM được ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Xây dựng TP.HCM chia sẻ trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn chiều 25.9.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, hệ thống đường bộ trên địa bàn TP.HCM hiện nay có chiều dài khoảng 24.685 km; trong đó TP.HCM cũ khoảng 8.749 km, tỉnh Bình Dương cũ khoảng 10.729 km, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ khoảng 5.207 km.

Vạch kẻ đường chằng chịt tại nút giao An Phú ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, hệ thống vạch kẻ đường, biển báo trên các tuyến đường do các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng quản lý cơ bản rõ ràng, không bị xuống cấp, thể hiện rõ phương án tổ chức giao thông hiện hữu, đảm bảo tầm nhìn, nội dung biển báo cho các phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy chuẩn.



Vạch kẻ đường, biển báo sau thời gian dài sử dụng sẽ bị mờ

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, tình trạng chung của các biển báo, vạch kẻ đường sau thời gian dài sử dụng sẽ dần bị mờ, giảm dần chức năng phản quang.

Ngoài ra, còn một số yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống vạch kẻ đường, biển báo như xe va chạm làm biển báo bị cong vênh, ngã đổ; tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lắp dù bạt làm che biển báo; dán quảng cáo lên biển báo, trụ biển báo; cây xanh phát triển làm che biển báo và chưa được mé nhánh kịp thời…

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

Tất cả sự cố, khiếm khuyết của hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, trong đó hạng mục vạch kẻ đường, biển báo đều được lực lượng tuần tra, báo cáo hằng ngày cho các đơn vị quản lý để xử lý, sửa chữa khắc phục một cách kịp thời nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Công tác bảo trì hệ thống vạch kẻ đường, biển báo được đơn vị quản lý đường bộ thực hiện thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch bảo trì được Sở Xây dựng thông qua.

Cụ thể, kế hoạch bảo trì hiện nay đối với vạch kẻ đường có thời hạn bảo hành không ít hơn 6 tháng, màn phản quang của biển báo có tuổi thọ 10 năm theo tiêu chuẩn.

Theo Sở Xây dựng, vạch kẻ đường, biển báo ở TP.HCM cơ bản rõ ràng, không bị xuống cấp ẢNH: NHẬT THỊNH

"Các vấn đề như khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, điều chỉnh tổ chức giao thông được Sở thực hiện ngay, kịp thời; đặc biệt khi nhận được phản ánh, góp ý thông qua các kênh truyền thông như VOV, VOH, tổng đài 1022, các tổ, nhóm phản ứng nhanh theo địa bàn...", ông Đỗ Ngọc Hải thông tin.



Các đơn vị quản lý thường xuyên rà soát, kiểm tra trên địa bàn phụ trách để phát hiện và xử lý các bất cập về hệ thống vạch kẻ đường, biển báo như tình trạng: mờ, mất phản quang, cong vênh, ngã đổ, không đúng quy chuẩn để bố trí tích hợp các biển báo một cách hợp lý hơn, giảm tối đa số lượng trụ biển báo.



Theo ông Đỗ Ngọc Hải, công tác phối hợp giữa CSGT, đơn vị quản lý đường bộ và Sở Xây dựng được tổ chức, hoạt động tốt và thường xuyên. Hiện nay, các bên đã thành lập nhiều tổ, nhóm phản ứng nhanh theo khu vực gồm: Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý, Công an TP.HCM, các đội CSGT địa bàn. Tất cả vấn đề bất cập, sự cố khi phát hiện thì các đơn vị đều đưa lên nhóm. Đối với các bất cập về hạ tầng giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp nhận, kiểm tra và khắc phục một cách kịp thời, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.



