Đời sống Một nửa thế giới

Phụ nữ đi nộp phạt giao thông ngày 20.10 bất ngờ được CSGT tặng hoa

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/10/2025 04:45 GMT+7

Nhiều phụ nữ đến nộp phạt giao thông tại Trạm CSGT Đa Phước (TP.HCM) đúng ngày 20.10 bất ngờ được tặng hoa, quà và móc khóa tra cứu luật giao thông.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, nhiều phụ nữ đến nộp phạt giao thông tại Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) bất ngờ được CSGT tặng hoa.

Phụ nữ đi nộp phạt giao thông ngày 20.10 bất ngờ được CSGT tặng hoa - Ảnh 1.

CSGT tặng hoa và quà chị em phụ nữ đến nộp phạt vi phạm giao thông ngày 20.10

ẢNH: DIỆU MI

Tại phòng xử lý vi phạm của Trạm CSGT Đa Phước, địa chỉ 338B đường Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng), các cán bộ CSGT chủ động mang hoa và trái dừa vào tặng người dân nữ nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hành động CSGT tặng hoa tại nơi nộp phạt giao thông đã tạo nên sự bất ngờ, mang lại không khí thân thiện và tích cực.

Phụ nữ đi nộp phạt giao thông ngày 20.10 bất ngờ được CSGT tặng hoa - Ảnh 2.

Nhiều người nhận hoa và quà của CSGT rất bất ngờ

ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, CSGT còn tận tình hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số và cung cấp chi tiết các bước thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc này giúp người dân tiết kiệm thời gian khi đến nộp phạt vi phạm giao thông hoặc giải quyết các thủ tục liên quan.

Theo đại diện CSGT, tất cả người dân đến Trạm CSGT Đa Phước nộp phạt vi phạm giao thông đều được tiếp đón và tuyên truyền luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Riêng dịp 20.10 - ngày đặc biệt dành cho phụ nữ, CSGT đã chuẩn bị hoa, quà và cả móc khóa có logo CSGT, kèm mã QR để người dân dễ dàng tra cứu thông tin pháp luật giao thông.

Phụ nữ đi nộp phạt giao thông ngày 20.10 bất ngờ được CSGT tặng hoa - Ảnh 3.

CSGT tặng kèm móc khóa có mã QR để người dân tra cứu luật giao thông

ẢNH: DIỆU MI

Trạm CSGT Đa Phước hiện phụ trách đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm trên địa bàn quận 8 cũ và một phần quận 7 cũ. Ngoài ra, đơn vị còn tiếp nhận và xử lý các phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh được các đơn vị khác ghi nhận, trong trường hợp người vi phạm cư trú tại khu vực này.

Hiện tại, CSGT Đa Phước cùng các đội, trạm CSGT trên địa bàn TP.HCM đang triển khai kế hoạch cao điểm kiểm soát nồng độ cồn, kéo dài từ nay đến trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

