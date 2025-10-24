Danh sách lỗi vi phạm camera AI đường Nguyễn Hữu Cảnh 'soi': Tài xế không ngờ

31 camera AI tự động bắt lỗi vi phạm ở TP.HCM khiến nhiều người bất ngờ vì chuẩn xác đến từng giây. Hình ảnh từ camera AI rõ nét, rõ biển số và hành vi vi phạm khiến người lái xe không thể chối khi bị CSGT phạt nguội.

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, camera AI cũng "soi" ra hàng loạt lỗi vi phạm với cả ô tô, xe máy. Đáng chú ý, bên cạnh những lỗi thường gặp như: vượt đèn đỏ thì hệ thống camera này còn bắt những lỗi mà người lái xe thường chủ quan, xảy ra hằng ngày trên đường phố.

Camera AI bắt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường ẢNH: DIỆU MI

Danh sách các lỗi vi phạm camera AI trên đường Nguyễn Hữu Cảnh phát hiện phổ biến gồm:

Vượt đèn đỏ;

Không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường;

Camera AI bắt lỗi mà nhiều người chủ quan

Cụ thể, trên đường Nguyễn Hữu Cảnh có 2 pha đèn: đèn rẽ trái và đèn đi thẳng. Lúc 16 giờ 36 phút ngày 15.9, đèn đi thẳng màu xanh, đèn rẽ trái màu đỏ. Tại đây, có dải phân cách cứng ngăn cách 2 làn xe bên trong với 3 làn xe bên ngoài.

Lúc này, một xe ô tô đi ở làn hỗn hợp thấy đèn xanh đi thẳng đã cho xe đi thẳng, nhưng chuyển ra làn bên ngoài dải phân cách cứng. Camera ghi hình lại toàn bộ quá trình vi phạm.

Theo CSGT, chiếc xe ô tô này bị camera AI bắt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường. "Trên làn hỗn hợp ô tô đang di chuyển có dấu mũi tên đi thẳng. Do đó, ô tô chuyển làn đã vi phạm lỗi này", CSGT nói.

Nghị định 168/2024 quy định, người lái xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Đây là lỗi vi phạm khá phổ biến trên đường Nguyễn Hữu Cảnh và một số tuyến đường khác. Người tham gia giao thông không chú ý quan sát đầy đủ hệ thống báo hiệu dễ vi phạm dù không cố ý.

Xe máy dừng ở làn có dấu mũi tên đi thẳng nhưng đã chếch sang trái sau đó ẢNH: DIỆU MI

Tương tự, lúc 9 giờ 7 phút ngày 15.10, camera này cũng ghi nhận xe máy đi ở làn đường có dấu mũi tên đi thẳng nhưng lại chếch rẽ trái. Lúc này, dù đèn tín hiệu rẽ trái đang bật xanh nhưng người đi xe máy đã bị bắt lỗi không chấp hành hiệu lệnh vạch kẻ đường.

Nghị định 168/2024 quy định, người lái xe máy vi phạm lỗi này bị phạt từ 200.000 - 400.000 đồng.

Ô tô, xe máy bị camera AI bắt lỗi vượt đèn đỏ

Trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, camera AI cũng ghi nhận nhiều ô tô, xe máy vượt đèn đỏ. Dù mức phạt với hành vi này lên tới 19 triệu đồng với xe máy, 5 triệu với ô tô, nhưng số người vi phạm vẫn nhiều.

Ô tô vượt đèn đỏ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: DIỆU MI

Nhiều người còn lầm tưởng ngã 3 xe máy được đi thẳng khi đèn đỏ mặc dù ở đây không phải là ngã 3 ẢNH: DIỆU MI

Hành vi vượt đèn đỏ bị camera AI nhận diện, ghi lại quá trình vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Đèn rẽ trái đang màu đỏ nhưng ô tô không chấp hành ẢNH: DIỆU MI

Đèn đỏ chưa chạy hết giây, xe máy đã di chuyển cũng bị camera AI bắt lỗi ẢNH: DIỆU MI

Xe máy vượt đèn đỏ bị camera AI nhận diện ẢNH: DIỆU MI

CSGT nhận định, có thể người lái xe có suy nghĩ "ở ngã ba đèn đỏ xe máy được đi thẳng" nên đã vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - hẻm 97 nằm ở phía trên nên người lái xe đã chủ quan. Ngoài ra, theo CSGT, có thể do nhường đường cho xe rẽ trái nên các xe máy đã chạy qua vạch kẻ đường. Tại giao lộ, không thấy CSGT, người dân chủ quan, không biết tại giao lộ có camera AI ghi hình phạt nguội.

CSGT khẳng định: "Gặp đèn đỏ, tất cả phương tiện cấm đi, phải dừng xe trước vạch dừng. Người lái xe chỉ được đi thẳng, rẽ trái, rẽ phải... khi thấy hộp đèn riêng màu xanh cho phép đi. Suy nghĩ ở ngã 3 xe máy đi thẳng khi đèn đỏ là không đúng quy định, vi phạm và sẽ bị xử phạt".