TP.HCM kẹt xe triền miên: Công an nêu 'thủ phạm' thật sự, không chỉ do hạ tầng

Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông ngao ngán vì TP.HCM kẹt xe triền miên trên nhiều tuyến đường. Đặc biệt sau hợp nhất TP.HCM với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, dù công dân ở đâu vẫn ở đó, chỉ có cán bộ đến TP.HCM làm việc nhưng tình trạng kẹt xe lại xảy ra nhiều hơn.

Hạ tầng giao thông quá tải so với lượng người và phương tiện tham gia giao thông ở TP.HCM là một trong những nguyên nhân gây kẹt xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Vì sao TP.HCM kẹt xe triền miên?

Trả lời câu hỏi này của PV Thanh Niên gửi đến họp báo kinh tế - xã hội định kỳ, Công an TP.HCM cho biết, tình trạng ùn tắc giao thông là vấn đề chung của các đô thị lớn trên toàn thế giới, kể cả tại những thành phố phát triển có hạ tầng và hệ thống giao thông công cộng hiện đại.

Thực tế, ở nhiều nước, mức độ ùn tắc còn nghiêm trọng hơn, thời gian kéo dài gấp nhiều lần so với TP.HCM.

Theo Công an TP.HCM, nguyên nhân chủ yếu gây ùn tắc ở TP.HCM là do:

Hạ tầng giao thông quá tải so với lượng người và phương tiện tham gia giao thông;



Giao thông công cộng chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân;



Thời tiết, sự cố giao thông;



Ý thức của người tham gia giao thông;



Người và xe ken đặc trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: NHẬT THỊNH

"Nhiều người điều khiển phương tiện chưa chấp hành nghiêm quy định, dừng, đỗ không đúng nơi quy định, chen lấn, đi ngược chiều, quay đầu sai quy định hoặc cố tình chiếm làn đường khi gặp ùn tắc. Chính các hành vi này làm gián đoạn dòng phương tiện, khiến việc giải tỏa ùn tắc kéo dài và khó khăn hơn rất nhiều", đại diện Công an TP.HCM nhấn mạnh.



Công an TP.HCM đánh giá, việc kéo giảm ùn tắc giao thông không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của lực lượng chức năng hay sự đầu tư hạ tầng, mà còn phụ thuộc vào ý thức, thái độ và trách nhiệm của từng người khi tham gia giao thông.

Khi mỗi người tự giác, nhường nhịn, tuân thủ tín hiệu đèn và chỉ dẫn của lực lượng điều tiết, thì tình trạng ùn tắc sẽ được cải thiện, góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

TP.HCM giải quyết 336 điểm ùn tắc thế nào?

Theo Công an TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn TP có khoảng 336 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông, trong đó 186 điểm được đánh giá có nguy cơ cao. Các điểm ùn tắc tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như: quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, quốc lộ 1, quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái, cảng Bình Dương...



Đường Nguyễn Văn Linh cũng thường xảy ra kẹt xe kéo dài ẢNH: NHẬT THỊNH

Danh sách các điểm này không cố định mà được cập nhật, điều chỉnh định kỳ tùy theo diễn biến thực tế. Một số khu vực trước đây là điểm nóng đã có chuyển biến tích cực nhờ áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như phân luồng từ xa, bố trí lực lượng điều hòa giao thông, điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây cản trở giao thông.

Công an TP.HCM cũng xác định kéo giảm ùn tắc là nhiệm vụ tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ngành, nhiều cấp và đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông.

"CSGT sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh, xóa các điểm ùn ứ kéo dài, góp phần cải thiện tình hình giao thông", Công an TP.HCM thông tin.