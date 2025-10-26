Bán xe không sang tên đổi chủ bị CSGT phạt nguội: Ai nộp phạt?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng thắc mắc về việc đã bán xe từ vài năm trước nhưng nay lại nhận được thông báo phạt nguội từ CSGT. Người đăng cho biết, khi bán xe, họ chỉ ký giấy ủy quyền mà không làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Đây cũng là thực trạng phổ biến trên thị trường mua bán xe cũ. Người bán và cả người mua thường lựa chọn hình thức này vì cho rằng đó là cách đơn giản, nhanh gọn, tránh thủ tục rườm rà, thậm chí tiết kiệm được lệ phí trước bạ và các chi phí khác liên quan đến việc sang tên.



Nhiều người mua bán xe cũ không làm thủ tục sang tên đổi chủ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bán xe không sang tên đổi chủ có gặp phiền phức?

Lãnh đạo một đội CSGT khẳng định, giấy ủy quyền không thay thế được hợp đồng mua bán xe. Khi nhận thông báo phạt nguội, nếu đã bán xe thì chủ xe trên giấy tờ phải cung cấp hợp đồng mua bán cho CSGT. Căn cứ giấy tờ này, CSGT sẽ xác minh để xác định người vi phạm, ra thông báo phạt.

Do đó, khi nhận thông báo phạt nguội, chủ xe trên giấy tờ có trách nhiệm phối hợp CSGT xác định ai là người điều khiển xe. Nếu không giải quyết, hệ thống vẫn hiển thị ngăn chặn chủ xe này các thủ tục liên quan như: cấp đổi bằng lái xe, thi sát hạch, đăng ký xe...

Mua bán xe không sang tên, cả chủ cũ và chủ mới đều gặp rắc rối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Người đứng tên xe trên giấy tờ được xác định là chủ hợp pháp của xe, có trách nhiệm với chiếc xe trước pháp luật. Khi bán xe, người đứng tên phải làm thủ tục thu hồi, hợp đồng mua bán để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Người mua xe phải làm thủ tục đăng ký theo quy định", CSGT nhấn mạnh.

CSGT cũng cho rằng, trên thị trường mua bán xe cũ, nhiều người chọn mua bán ký giấy ủy quyền thay vì làm đúng quy trình sang tên xe vì muốn nhanh gọn; có tâm lý e ngại làm thủ tục hành chính; người mua xe cũ muốn trốn tránh đóng thuế...

Giấy ủy quyền không thay đổi quyền sở hữu của chủ xe

Theo CSGT, nhiều người đang lầm tưởng việc ký giấy ủy quyền toàn quyền sử dụng xe cho bên mua là giải pháp hợp pháp thay thế thủ tục sang tên khi mua bán xe. Tuy nhiên, giấy ủy quyền chỉ là thỏa thuận về sử dụng tài sản, không thay đổi quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện trên hệ thống đăng ký xe.

Người đứng tên trên giấy đăng ký xe vẫn là chủ sở hữu trước pháp luật. Do đó, người đứng tên này phải chịu trách nhiệm dân sự cũng như trách nhiệm hành chính liên quan đến chiếc xe đó.

Nếu mua xe qua nhiều đời chủ, người sở hữu xe có thể đến công an cấp xã hoặc CSGT để được hướng dẫn đăng ký chính chủ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong khi đó, khi phát hiện xe vi phạm hay chiếc xe liên quan đến tai nạn, hành vi vi phạm khác thì CSGT sẽ gửi thông báo về chủ xe theo thông tin trên hệ thống đăng ký xe. Vì vậy, chủ xe dù đã bán xe, không còn sử dụng xe này nhưng vẫn bị liên lụy.

Hiện Công an TP.HCM đang tổng rà soát giấy tờ xe, phương tiện. Công an phường sẽ đến từng nhà dân đối chiếu đăng ký xe với thông tin thực tế. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, trong quá trình này, nếu phát hiện xe cũ qua nhiều đời chủ thì công an sẽ hướng dẫn thủ tục sang tên chính chủ.

Bên cạnh đó, người dân đang sở hữu xe cũ, xe mua bán bằng giấy ủy quyền, không tìm được chủ cũ cũng có thể chủ động liên hệ CSGT hoặc công an cấp xã để được hướng dẫn làm thủ tục.