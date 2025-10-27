CSGT công khai ghi hình phạt nguội, xe máy bất chấp vi phạm: 'Không thấy biển báo'

Hàng loạt người chạy xe máy trên đường Đỗ Tấn Phong, đoạn giao Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TP.HCM) đã bị CSGT công khai ghi hình phạt nguội sáng nay 27.10.

Đây là giao lộ có biển báo cấm rẽ trái và đi thẳng. Tất cả phương tiện từ đường Đỗ Tấn Phong ra Hoàng Văn Thụ bắt buộc rẽ phải. Dù biển báo rõ ràng, CSGT công khai cầm camera ghi hình phạt nguội nhưng dòng xe vẫn thản nhiên vi phạm.

CSGT công khai ghi hình phạt nguội, biển báo rõ ràng nhưng nhiều người vẫn ào ào vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là địa điểm Báo Thanh Niên từng phản ánh biển báo bị che khuất bởi mái hiên của nhà dân. Mỗi ngày, cả ngàn người chạy xe máy ào ào đi sai, bất chấp biển báo. Ngay sau đó, công an địa phương và CSGT phụ trách địa bàn đã đến xử lý.

Theo ghi nhận của PV, hiện biển báo cấm rẽ trái và đi thẳng tại đây đã "rõ như ban ngày", sắc nét, đúng quy chuẩn và có thể quan sát được từ xa. Thậm chí, khi có CSGT công khai cầm camera ghi hình, hàng loạt người chạy xe máy vẫn đi sai.

Đường Đỗ Tấn Phong giao với đường Hoàng Văn Thụ cấm xe đi thẳng và rẽ trái. Biển báo rõ ràng nhưng nhiều người vi phạm nói không thấy biển ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Bị CSGT phạt, người vi phạm thừa nhận "đi mỗi ngày"

Sáng 27.10, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) ghi hình phạt nguội xe rẽ trái, đi thẳng tại nơi có biển báo cấm rẽ trái, đi thẳng với loại phương tiện mình đang điều khiển.

CSGT công khai cầm camera đứng trước biển báo ghi hình phạt nguội. Nhiều người chạy xe đến nhìn thấy lực lượng nhưng vẫn bất chấp vi phạm. Tất cả những trường hợp vi phạm đều lọt vào camera của CSGT.

Sau khi trích xuất thông tin, CSGT sẽ gửi thông báo vi phạm đến các chủ xe.

CSGT phạt nguội để tăng hiệu quả xử lý, tuyên truyền ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi tuần tra kiểm soát công khai, CSGT cũng dừng xe một số trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp được hỏi đều thừa nhận đi qua đoạn đường này mỗi ngày, ngày nào cũng rẽ trái và không hề biết có biển báo cấm.

Chị M. giải thích: "Bình thường ngày nào tôi cũng rẽ. Ai đi tới đây cũng rẽ như vậy mà". CSGT đã chỉ cho chị M. xem vị trí biển báo và giải thích lỗi vi phạm này sẽ bị phạt 700.000 đồng.

Tuy nhiên, chị M. bị CSGT tạm giữ xe vì không xuất trình được GPLX.

Nhiều người vi phạm cho biết mỗi ngày đều rẽ trái tại giao lộ, không hề biết có biển báo cấm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với lỗi này, người vi phạm bị CSGT phạt 700.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Anh K. cũng trình bày: "Tôi không để ý thấy biển, không biết ở đây có biển cấm. Tôi thấy mọi người rẽ nên rẽ theo hết". Ngoài mức phạt 700.000 đồng, anh K. cũng bị CSGT tạm giữ xe vì không xuất trình được GPLX, đăng ký xe.

Nhiều trường hợp khác khi bị CSGT thổi phạt tỏ ra ngạc nhiên, không hay biết vị trí này có biển báo cấm. Đến khi CSGT chỉ biển báo, lập biên bản thì người vi phạm mới tá hỏa nhận ra bấy lâu nay đã đi sai.

CSGT sẽ trích xuất dữ liệu và gửi thông báo đến các chủ xe vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cả đoàn xe nối đuôi nhau đi sai dù CSGT đang ghi hình phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hình ảnh biển số sắc nét, rõ ràng trong camera của CSGT ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Giờ đây, biển báo tại giao lộ đã rõ ràng, đúng quy chuẩn, không còn bị che khuất hay "núp lùm" như trước. Thế nhưng, việc nhiều người vẫn phớt lờ, rẽ trái hay đi thẳng trái phép lại một lần nữa khẳng định ý thức tự giác chấp hành luật trật tự, an toàn giao thông mới là điều quan trọng nhất.