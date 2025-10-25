5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa công bố danh sách 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị phạt nguội. Đáng chú ý, CSGT chỉ đặt camera 5 phút và đã ghi nhận số lượng xe vi phạm như trên.

Hình ảnh xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp lọt vào camera phạt nguội của CSGT Hàng Xanh ẢNH: DIỆU MI

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, xử lý qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm đi trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Mặc dù mức phạt cao, nhưng CSGT ghi nhận vẫn còn tình trạng người dân cố tình vi phạm.



Nhằm xử lý nghiêm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục tăng cường ghi hình, xử phạt qua hình ảnh. Đơn vị tập trung xử phạt các phương tiện đi trên vỉa hè với phương châm "còn vi phạm, còn xử phạt".

Nhiều phụ huynh chở con đi học vi phạm ngay giờ cao điểm sáng ẢNH: DIỆU MI

Theo trích xuất clip ghi hình phạt nguội, chỉ trong 5 phút buổi sáng ngày 20.10.2025, CSGT Hàng Xanh ghi nhận có 144 xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè. Tất cả các xe này đã được CSGT gửi thông báo vi phạm qua hình ảnh.

Hình ảnh trong clip cho thấy, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy rầm rập trên vỉa hè. Trong đó, nhiều phụ huynh đang chở con đi học, không đội mũ bảo hiểm. Những viên gạch vỉa hè bong tróc, nứt vỡ nay thành làn đường riêng cho những người muốn đi nhanh.

Tra cứu danh sách 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tại đây:



CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người dân có thể phản ánh các thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803.



144 xe máy bị phạt nguội vì đi trên vỉa hè trong 5 phút CSGT ghi nhận ẢNH: DIỆU MI

CSGT Hàng Xanh khẳng định còn vi phạm là còn xử phạt ẢNH: DIỆU MI

Xe máy đi trên vỉa hè bị phạt 5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, 10 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM phạt 3.500 trường hợp đi xe máy trên vỉa hè.

Sau khi CSGT tăng cường xử lý hành vi này, đặc biệt qua camera phạt nguội, tình hình xe máy đi trên vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn còn tình trạng này, lực lượng sẽ tăng cường xử lý qua hình ảnh. Lãnh đạo PC08 cũng kêu gọi người dân phối hợp gửi hình ảnh xe vi phạm để CSGT xử lý triệt để.