Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội

Vũ Phượng
Vũ Phượng
25/10/2025 15:00 GMT+7

Trong 5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè đường Quang Trung (phường Gò Vấp) lọt vào camera phạt nguội của CSGT Hàng Xanh. CSGT khẳng định: 'Còn vi phạm, còn xử phạt'.

Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa công bố danh sách 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị phạt nguội. Đáng chú ý, CSGT chỉ đặt camera 5 phút và đã ghi nhận số lượng xe vi phạm như trên.

5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội - Ảnh 1.

Hình ảnh xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp lọt vào camera phạt nguội của CSGT Hàng Xanh

ẢNH: DIỆU MI

Thời gian qua, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường ghi hình, xử lý qua hình ảnh đối với hành vi vi phạm đi trên vỉa hè nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn xảy ra, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Mặc dù mức phạt cao, nhưng CSGT ghi nhận vẫn còn tình trạng người dân cố tình vi phạm.

Nhằm xử lý nghiêm và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông, Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục tăng cường ghi hình, xử phạt qua hình ảnh. Đơn vị tập trung xử phạt các phương tiện đi trên vỉa hè với phương châm "còn vi phạm, còn xử phạt".

5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh chở con đi học vi phạm ngay giờ cao điểm sáng

ẢNH: DIỆU MI

Theo trích xuất clip ghi hình phạt nguội, chỉ trong 5 phút buổi sáng ngày 20.10.2025, CSGT Hàng Xanh ghi nhận có 144 xe máy vi phạm lỗi đi trên vỉa hè. Tất cả các xe này đã được CSGT gửi thông báo vi phạm qua hình ảnh.

Hình ảnh trong clip cho thấy, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy rầm rập trên vỉa hè. Trong đó, nhiều phụ huynh đang chở con đi học, không đội mũ bảo hiểm. Những viên gạch vỉa hè bong tróc, nứt vỡ nay thành làn đường riêng cho những người muốn đi nhanh.

Tra cứu danh sách 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tại đây:

Danh sách 144 phương tiện vi phạm đi trên vỉa hè

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Người dân có thể phản ánh các thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông và các hành vi vi phạm trên địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp cũ thông qua số điện thoại trực ban 028.37263803.

5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội - Ảnh 3.

144 xe máy bị phạt nguội vì đi trên vỉa hè trong 5 phút CSGT ghi nhận

ẢNH: DIỆU MI

5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội - Ảnh 4.

CSGT Hàng Xanh khẳng định còn vi phạm là còn xử phạt

ẢNH: DIỆU MI

5 phút, 144 xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội - Ảnh 5.

Xe máy đi trên vỉa hè bị phạt 5 triệu, trừ 2 điểm giấy phép lái xe

ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, 10 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM phạt 3.500 trường hợp đi xe máy trên vỉa hè.

Sau khi CSGT tăng cường xử lý hành vi này, đặc biệt qua camera phạt nguội, tình hình xe máy đi trên vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn còn tình trạng này, lực lượng sẽ tăng cường xử lý qua hình ảnh. Lãnh đạo PC08 cũng kêu gọi người dân phối hợp gửi hình ảnh xe vi phạm để CSGT xử lý triệt để.

Tin liên quan

Tra cứu danh sách 150 xe máy đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt nguội

Tra cứu danh sách 150 xe máy đi ngược chiều bị CSGT TP.HCM phạt nguội

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách 150 xe máy đi ngược chiều bị CSGT Hàng Xanh ghi hình phạt nguội trên đường Phan Văn Trị (phường Gò Vấp).

Danh sách lỗi vi phạm camera AI đường Nguyễn Hữu Cảnh 'soi': Tài xế không ngờ

Hơn 136.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Đó là những lỗi gì?

Khám phá thêm chủ đề

vỉa hè Đi trên vỉa hè xe máy đi trên vỉa hè phạt nguội CSGT tra cứu phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận