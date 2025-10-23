Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM phạt gần 3.500 xe máy đi trên vỉa hè, sẽ tiếp tục phạt nguội

Vũ Phượng - Uyển Nhi
23/10/2025 16:31 GMT+7

CSGT TP.HCM đã phạt 3.500 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. CSGT sẽ ghi hình phạt nguội, xử phạt từ hình ảnh do người dân cung cấp để giải quyết dứt điểm hành vi này.

Chiều 23.10, trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội trên địa bàn, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng đã phạt 3.500 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè trong 10 tháng đầu năm.

Theo thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, xe máy đi trên vỉa hè là hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Hành vi xe máy đi trên vỉa hè có thể gây tai nạn, mất an toàn, đặc biệt với người đi bộ.

CSGT TP.HCM phạt gần 3.500 xe máy đi trên vỉa hè, sẽ tiếp tục phạt nguội- Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

"Xe máy đi trên vỉa hè làm cho bức tranh chung của TP.HCM không đẹp, văn hóa tham gia giao thông trên các khu vực, tuyến đường không hay", Phó trưởng phòng PC08 nhấn mạnh.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban Giám đốc Công an TP.HCM, CSGT TP.HCM đã tập trung xử lý xe máy đi trên vỉa hè bằng hình thức trực tiếp và phạt nguội. Trong số 3.500 trường hợp bị xử phạt, có nhiều trường hợp CSGT phát hiện qua hình ảnh do lực lượng ghi hình hoặc người dân cung cấp.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nhận xét, việc kiên quyết xử lý xe máy đi trên vỉa hè của CSGT nhận được sự đồng tình của người dân, lập lại mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông. Tình hình xe máy đi trên vỉa hè đã giảm rất đáng kể. 

Ông Nam lấy ví dụ về tình trạng đi trên vỉa hè tại đường Đinh Tiên Hoàng - đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ. Sau khi CSGT xử lý, người dân có thể thấy không còn cảnh xe máy nối đuôi nhau leo lề.

CSGT TP.HCM phạt gần 3.500 xe máy đi trên vỉa hè, sẽ tiếp tục phạt nguội- Ảnh 2.

CSGT Tuần tra dẫn đoàn xử lý xe máy đi trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng xe máy đi trên vỉa hè vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ phối hợp với công an phường, xã và người dân để xử lý nghiêm hành vi này. Người dân có thể gửi hình ảnh vi phạm để CSGT làm căn cứ xử lý. Việc phạt nguội cũng sẽ được tăng cường, đúng theo chủ trương của Bộ Công an về việc hạn chế CSGT trực tiếp xử phạt ngoài đường", thượng tá Nguyễn Ngọc Nam thông tin.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, sau nhận xét của trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về tình trạng xe máy đi trên vỉa hè tái diễn trở lại, các đội, trạm CSGT trên toàn địa bàn đã liên tục tuần tra kiểm soát, xử lý. 

Bên cạnh đó, CSGT cũng ghi hình phạt nguội để tăng cường hiệu quả, tuyên truyền. Có những ngày, trong 30 phút giờ cao điểm sáng, CSGT ghi nhận tới gần 400 xe máy lọt vào camera phạt nguội. Tình trạng xe máy đi trên vỉa hè cũng diễn ra phổ biến ở các tuyến đường như: Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Oanh...

