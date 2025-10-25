Hơn 136.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội: Đó là những lỗi gì?

Mới đây, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, hơn 136.000 trường hợp bị CSGT TP.HCM phạt nguội trong 10 tháng đầu năm.

Theo đó, 10 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM đã phát hiện xử lý hơn 837.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có gần 701.000 trường hợp do CSGT phát hiện, lập biên bản trực tiếp; hơn 136.000 trường hợp phạt nguội.

Camera AI bắt lỗi phạt nguội ở 31 giao lộ và sẽ mở rộng trong thời gian tới ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các trường hợp phạt nguội này được trích xuất từ hình ảnh CSGT ghi nhận bằng thiết bị nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát hoặc người dân phản ánh. CSGT cũng gửi thông báo vi phạm đến tất cả các trường hợp trên. Con số này tăng hơn 42.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024.

Theo tìm hiểu của PV, những lỗi CSGT phạt nguội nhiều nhất là: dừng, đỗ không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, đi sai làn đường, đi vào đường cấm...

"CSGT TP.HCM đang tăng cường bố trí lực lượng sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát nhằm phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm của người và phương tiện. Qua đó, CSGT từng bước chuyển đổi phương thức tuần tra công khai bằng sức người sang tuần tra, giám sát hiện đại dựa trên hệ thống camera giám sát", thượng tá Nam nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: NGUYỄN ANH

CSGT cũng tạm giữ hơn 1.200 xe ô tô, hơn 203.000 xe máy cùng hơn 4.000 xe 3 - 4 bánh. Đến nay hơn 481.000 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt với số tiền hơn 1.098 tỉ đồng.

6 lỗi CSGT phạt nghiêm

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, CSGT TP.HCM sẽ tập trung xử lý 6 nhóm lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm:

Vi phạm nồng độ cồn, ma túy;



Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn;



Vi phạm tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều...;



Điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, đánh võng;



Lái xe kinh doanh vận tải sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi lái xe;



Học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông;

Hệ thống camera giám sát phủ khắp TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó trưởng PC08 cho biết, CSGT xử lý theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không can thiệp, không ngày nghỉ" nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành luật.

Ngoài 6 nhóm chuyên đề trên, CSGT TP.HCM tiếp tục kêu gọi người dân khi tham gia giao thông chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. CSGT cũng kêu gọi người dân chung tay phát hiện, cung cấp hình ảnh, clip phương tiện vi phạm để CSGT xử lý.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cho biết, trong 10 tháng đầu năm, toàn TP.HCM xảy ra 1.716 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 843 người, bị thương 1.014 người. So với cùng kỳ giảm 626 vụ tai nạn giao thông (giảm 27%), giảm 68 người tử vong (giảm 7%) và giảm 534 người bị thương (giảm 34%).