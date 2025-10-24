CSGT TP.HCM lội nước giúp người dân qua vùng ngập do triều cường

Hành động tận tình của các chiến sĩ CSGT TP.HCM giữa dòng nước khiến nhiều người cảm động. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc mỗi khi triều cường làm ngập các tuyến đường tại TP.HCM.

Chiều 23.10, nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập sâu do triều cường dâng cao, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển. Trên đường Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt (khu quận 7 cũ), cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã có mặt kịp thời điều tiết, hỗ trợ người dân đưa xe qua những đoạn ngập nặng.

CSGT hướng dẫn người dân di chuyển qua vùng nước ngập vì triều cường ẢNH: DIỆU MI

Đây là khu vực trũng thấp ở TP.HCM, người dân thường xuyên phải sống chung với ngập nước mỗi đợt triều cường đạt đỉnh. Giữa dòng nước ngập, các phương tiện di chuyển chậm chạp, một số xe chết máy giữa dòng nước. Học sinh sau giờ tan học đã vác xe đạp, lội qua đoạn nước ngập.

Bên cạnh điều tiết giao thông, nhiều CSGT đã hỗ trợ dắt xe người dân qua vùng nước ngập. Để tránh nước ngập tạo sóng khi xe ô tô chạy ngang, CSGT phải vừa điều tiết vừa ra tín hiệu tay để hướng dẫn các xe di chuyển chậm. Một số người dân bị trượt ngã được CSGT kịp thời đỡ dậy, giúp ổn định phương tiện rồi tiếp tục hành trình.



CSGT hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực ngập ẢNH: DIỆU MI

Các khu vực trũng thấp ở TP.HCM có thể ngập vì triều cường 2 - 3 ngày nữa ẢNH: DIỆU MI

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao từ 2 - 3 ngày nữa, sau đó xuống nhanh.



Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 26 - 27.10. Đây là kỳ triều cường cao, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập nước ở vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.