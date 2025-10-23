Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Biển báo 'núp lùm', người dân dễ vi phạm: Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Vũ Phượng - Uyển Nhi
23/10/2025 17:13 GMT+7

Tình trạng biển báo 'núp lùm' sau cây xanh, mái che, biển quảng cáo khiến người dân dễ vi phạm dù không cố ý gây bức xúc. Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Như Thanh Niên đã phản ánh, nhiều biển báo "núp lùm" ở TP.HCM bị che khuất bởi cây xanh, mái hiên, biển hiệu khiến người tham gia giao thông dễ vi phạm dù không cố ý.

Bên cạnh đó, có những biển báo lắp đặt sai vị trí hoặc thiếu đồng bộ với vạch kẻ đường, người, nếu không chú ý quan sát, người dân dễ đi đúng cũng thành sai. Thậm chí, người lái xe có thể bị CSGT xử phạt.

Biển báo núp lùm tại TP . HCM dễ gây vi phạm cho người dân - Ảnh 1.

Biển báo cấm rẽ trái và đi thẳng bị che khuất trên đường Đỗ Tấn Phong - Hoàng Văn Thụ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong cuộc họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn do Sở Văn hóa và Thể thao cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức chiều 23.10, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông đã thông tin về các biển báo bị che khuất này.

Theo ông Giang, công tác tuần tra, phát hiện bất cập hạ tầng giao thông được thực hiện thường xuyên mỗi ngày. Sau các ca tuần tra, đơn vị điều chỉnh những bất cập về mặt đường như: nắp cống, hố ga, cây xanh, biển báo để bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

"Có thực trạng biển báo hiện nay bị che khuất bởi mái che, dù, biển hiệu quảng cáo của nhà dân và cây xanh. Thực trạng này vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt ở những tuyến đường mua bán tấp nập", ông Nguyễn Kiên Giang chia sẻ.

Biển báo núp lùm tại TP . HCM dễ gây vi phạm cho người dân - Ảnh 2.

Dù của hàng quán che khuất biển báo trên đường Nguyễn Xí

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Giang giải thích, có thể do thời điểm tuần tra, lực lượng đi buổi sáng, lúc này người dân chưa quay mái che ra ngoài. Trong mùa mưa bão, gió làm cây xanh ngả nghiêng, che khuất biển báo.

Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM tăng cường rà soát, đặc biệt trong mùa mưa bão, yêu cầu phường, xã phối hợp tuyên truyền cho người dân để không đặt dù, biển hiệu quảng cáo che chắn biển báo, đèn tín hiệu.

Sở Xây dựng TP.HCM đang tìm giải pháp gắn biển báo lên giá long môn nhằm hạn chế tình trạng biển bị che khuất. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, phương án này chưa thể triển khai trên toàn địa bàn.

Biển báo núp lùm tại TP . HCM dễ gây vi phạm cho người dân - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Kiên Giang, đại diện Sở Xây dựng trả lời về biển báo hiệu bị che khuất ở TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Ngoài ra, theo quy định, biển báo thường được đặt ở bên phải đường, nhưng tại một số vị trí, cơ quan chức năng đã chủ động gắn thêm biển báo bên trái để nhắc nhở, phòng trường hợp biển bên phải bị che khuất thì vẫn có biển bên kia đảm bảo hiệu quả cảnh báo.

Trước đó, khi Thanh Niên đăng tải tuyến bài về "Ma trận" vạch kẻ đường, biển báo, nhiều bạn đọc đã bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, đừng đánh đố người đi đường.

Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM, không chỉ đòi hỏi ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn cần sự đồng bộ, rõ ràng và khoa học trong hệ thống hạ tầng giao thông. "Ma trận" biển báo và vạch kẻ đường chỉ có thể được giải quyết triệt để khi các bất cập được cơ quan chức năng quyết liệt xử lý, khắc phục.

