Biển báo hết 'núp lùm', người dân vẫn vi phạm: Lỗi ở ý thức hay thói quen?

Biển báo hết "núp lùm" trên đường Đỗ Tấn Phong, đoạn giao Hoàng Văn Thụ (phường Đức Nhuận, TP.HCM) nhưng cả ngàn người vẫn thản nhiên vi phạm.

Trước đó, sau phản ánh của Báo Thanh Niên về biển báo bị che khuất tại giao lộ này, Đội CSGT Tân Sơn Nhất cùng công an phường đã nhắc nhở hộ buôn bán không được kéo mái hiên che biển báo.

Khi biển báo hết bị che khuất, người chạy xe máy vẫn thản nhiên đi sai ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, khi biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái "rõ như ban ngày", không bị che khuất bởi bất kỳ biển hiệu nào nhưng cả ngàn xe máy vẫn rầm rập đi sai.

Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30 sáng 24.10, liên tục các xe máy nối đuôi nhau thành đoàn đi từ đường Đỗ Tấn Phong rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ hoặc đi thẳng vào đường Trần Huy Liệu.

Dòng xe rầm rập nối đuôi nhau từ đường Đỗ Tấn Phong băng ra cắt ngang dòng phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thậm chí, khi thấy CSGT đang xử lý vi phạm, nhiều người vẫn thản nhiên đi thẳng và rẽ trái, bất chấp biển báo cấm.

Lỗi tại biển báo hay ý thức?

Khoảng 8 giờ, tổ tuần tra kiểm soát của Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) có mặt tại giao lộ Đỗ Tấn Phong - Hoàng Văn Thụ. Nhiều trường hợp đi sai đã bị CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, xử lý.

Người bị phạt nói không thấy biển báo cấm rẽ trái cắm trên đường Đỗ Tấn Phong ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi CSGT dừng xe, giải thích lỗi sai, anh M. ngơ ngác hỏi: "Có cấm rẽ trái ở đây sao? Em thấy mọi người đang rẽ trái rất nhiều nên em đi theo". Đây cũng là lời giải thích chung của nhiều người vi phạm khác khi bị CSGT dừng xe.

Chị A. trình bày: "Em không nhìn thấy biển báo. Em thấy ai cũng rẽ nên em rẽ theo chứ không nhìn biển báo". CSGT giải thích: "Điều khiển xe trên đường dù là xe máy hay ô tô thì người lái xe cũng phải quan sát hệ thống biển báo hiệu để lái xe đúng luật".

Chị A. cho biết sẽ rút kinh nghiệm vì thỉnh thoảng chị vẫn đi qua đoạn đường này nhưng không hay biết có biển báo đặt tại giao lộ.



Người vi phạm trình bày thấy nhiều người rẽ nên rẽ theo, không nhìn biển báo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số người vi phạm khác thì giải thích vừa đi qua đây lần đầu để tránh kẹt xe nên không để ý biển báo cấm.

Theo Nghị định 168/2024, điều khiển xe rẽ trái tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển thì bị phạt 700.000 đồng.

Người vi phạm bị CSGT tạm giữ GPLX. Sau khi đóng phạt, CSGT sẽ trả lại GPLX cho người dân.

Với lỗi này người lái xe máy bị phạt 700.000 đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dòng xe đi sai khiến cảnh ùn tắc trên đường Hoàng Văn Thụ thêm trầm trọng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi biển báo bị che khuất, người lái xe đổ tại không thấy biển báo nên đi sai. Còn khi biển báo rõ ràng, người đi sai lại nói do "không để ý" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thậm chí, khi CSGT đang xử lý vi phạm, nhiều người vẫn thản nhiên vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Biển báo sắc nét gắn trên đường Đỗ Tấn Phong ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Có thể thấy, biển báo nay đã không còn "núp lùm", được đặt rõ ràng ở giao lộ, dễ nhìn thấy từ xa. Thế nhưng, dù biển cấm hiện hữu ngay trước mắt, từng dòng xe máy vẫn nối đuôi nhau rẽ trái, đi thẳng.

Nhiều người bao biện đủ lý do như "không để ý", "thấy người khác đi nên đi theo", cho thấy thói quen xem nhẹ luật giao thông đã ăn sâu trong nếp nghĩ. Biển báo có thể thay mới, vị trí có thể chỉnh sửa, nhưng nếu ý thức không thay đổi thì vi phạm vẫn sẽ tái diễn.

Theo các chuyên gia giao thông, bên cạnh biển báo hiệu, vạch kẻ đường, hạ tầng giao thông... quan trọng nhất là ý thức của người cầm lái.