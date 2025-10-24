TP.HCM gấp rút xử lý biển báo 'núp lùm'

Sở Xây dựng cho biết mỗi ngày, đơn vị liên tục tuần tra, phát hiện bất cập hạ tầng giao thông về nắp cống, hố ga, cây xanh, biển báo… để điều chỉnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Theo ông Giang, tại TP.HCM có tình trạng biển báo bị che khuất bởi mái che, dù, biển hiệu quảng cáo của nhà dân và cây xanh; đặc biệt ở những tuyến đường mua bán tấp nập hay trong mùa mưa bão.

Biển báo cấm rẽ trái và đi thẳng bị che khuất trên đường Đỗ Tấn Phong, đoạn giao Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận ẢNH: NHẬT THỊNH

Sở Xây dựng đang tăng cường rà soát, yêu cầu phường, xã phối hợp tuyên truyền cho người dân để không đặt dù, biển hiệu quảng cáo che chắn biển báo, đèn tín hiệu. Đơn vị này cũng tích cực tìm giải pháp gắn biển báo lên giá long môn nhằm hạn chế tình trạng biển bị che khuất. Tuy nhiên, do kinh phí hạn chế, phương án này chưa thể triển khai trên toàn địa bàn.

Cũng trong cuộc họp, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), cho biết 10 tháng năm 2025, CSGT TP.HCM phát hiện xử lý hơn 837.000 trường hợp vi phạm. Trong đó, có gần 701.000 trường hợp CSGT phát hiện, lập biên bản trực tiếp; hơn 136.000 trường hợp phạt nguội (tăng hơn 42.000 trường hợp so với cùng kỳ). CSGT tạm giữ hơn 1.200 ô tô, hơn 203.000 xe máy cùng hơn 4.000 xe 3 - 4 bánh. Đến nay hơn 481.000 trường hợp đã thực hiện quyết định xử phạt với số tiền hơn 1.098 tỉ đồng.

Trong đó, các trường hợp phạt nguội được ghi nhận qua trích xuất hình ảnh từ thiết bị nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát hoặc người dân phản ánh. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, những lỗi bị CSGT phạt nguội nhiều nhất là: dừng, đỗ không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn, đi sai làn đường, đi vào đường cấm...

"CSGT TP.HCM đang tăng cường bố trí lực lượng sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống giám sát nhằm phát hiện, ghi nhận hành vi vi phạm. Qua đó, CSGT từng bước chuyển đổi phương thức tuần tra công khai bằng sức người sang tuần tra, giám sát hiện đại dựa trên hệ thống camera giám sát", thượng tá Nam nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông 10 tháng năm 2025 ẢNH: NGUYỄN ANH

Cũng trong 10 tháng năm 2025, CSGT phạt 3.500 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè bằng hình thức trực tiếp và phạt nguội. Thượng tá Nam chia sẻ việc kiên quyết xử lý xe máy đi trên vỉa hè của CSGT nhận được sự đồng tình của người dân, tình hình xe máy đi trên vỉa hè đã giảm rất đáng kể. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. "Người dân có thể gửi hình ảnh vi phạm để CSGT làm căn cứ xử lý. Việc phạt nguội cũng sẽ được tăng cường, đúng theo chủ trương của Bộ Công an về việc hạn chế CSGT trực tiếp xử phạt ngoài đường", Phó trưởng PC08 chia sẻ.

Đề xuất chi hơn 2.100 tỉ đồng miễn phí BHYT Ngày 23.10, UBND TP.HCM gửi Thường trực HĐND TP.HCM tờ trình đăng ký xây dựng nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn theo trình tự, thủ tục rút gọn. Theo đề xuất của UBND TP.HCM, người từ 65 - 75 tuổi được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Tương tự, học sinh đang theo học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo được hỗ trợ 100% mức đóng, bao gồm 50% theo chính sách chung của T.Ư và 50% do ngân sách TP.HCM hỗ trợ. Để thực hiện chính sách trên, trong năm 2026, ngân sách TP.HCM ước tính chi 2.138 tỉ đồng. Dự kiến, hơn 2,7 triệu người sẽ được thụ hưởng chính sách này, gồm hơn 676.000 người cao tuổi và 2,03 triệu học sinh. UBND TP.HCM cho biết việc miễn phí BHYT cho người cao tuổi và học sinh từ ngân sách có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền thành phố trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Sỹ Đông



